Jemeńczycy na polsko-białoruskiej granicy. Tak zareagowali na widok służb

Ukończona niedawno zapora na granicy polsko-białoruskiej nie zniechęciła części cudzoziemców do podejmowania prób nielegalnego przedostania się do Polski. Służby opublikowały nowy raport, który obrazuje skalę tych działań.

Ostatniej doby do Polski próbowały nielegalnie przedostać się z Białorusi 82 osoby, m.in. obywatele Jemenu i Indii. Straż Graniczna przekazała, że grupa składająca się z 24 osób na widok patroli zawróciła na Białoruś.

Sytuacja na granicy. Nowy raport z 5 czerwca

Funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej za pomocnictwo zatrzymali obywatela Uzbekistanu, który przewoził trzech obywateli Etiopii.

4 czerwca funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 25 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to łącznie ponad 12,378 mln osób. Ostatniej doby z Polski do Ukrainy odprawiono 28,5 tys. osób. Od 24 lutego 2022 to 10,594 mln osób.

Ile osób wjechało do Polski. Straż Graniczna przedstawiła raport

Rosja i Białoruś kontynuują operację hybrydową z wykorzystaniem migrantów. Jej celem jest destabilizowanie Europy, w tym Polski. „Nadal aktywny pozostaje szlak nielegalnej migracji prowadzący z Białorusi na Zachód. Rosja i Białoruś utrzymują presję migracyjną na naszą wschodnią granicę” – ostrzega pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

W połowie kwietnia Mariusz Kamiński poinformował podczas briefingu prasowego, że na granicy polsko-rosyjskiej rozpoczęły się prace nad budową elektronicznej zapory. Szef MSWiA zadeklarował, że mają się one zakończyć na jesieni 2023 roku. – Będziemy mieli pełen monitoring tego, co dzieje się na granicy z Rosją. Zapora będzie niesłychanie nowoczesna, taka, jak na granicy z Białorusią – podkreślił polityk PiS.

