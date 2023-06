Wykorzystali tzw. szlak bałkański. Ujawniono grupę migrantów podczas kontroli drogowej

Z cudzoziemcami, którzy w nieuprawniony sposób pojawili się na terytorium Polski mają do czynienia funkcjonariusze także zachodnich regionów kraju. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej przekazał, że patrol z placówki w Tuplicach wspólnie z iłowskimi policjantami zatrzymał czterech Gruzinów.

Zatrzymano grupę migrantów. 38 osób w czterech samochodach

Osoby te – jak przekazano w komunikacie – chciały dobrze zarobić na przerzucie nielegalnych migrantów przez polsko-niemiecką granicę. „Kilkudziesięciu cudzoziemców zmieściło się w czterech samochodach zatrzymanych do kontroli drogowej” – podaje SG.

Zatrzymano dwa volkswageny, mercedesa i jeepa na polskich i niemieckich tablicach rejestracyjnych. Jak się okazało, kierowcami zatrzymanych pojazdów byli Gruzini, którzy „wcisnęli” do czterech samochodów 38 cudzoziemców z zamiarem zawiezienia do Niemiec.

„Funkcjonariusze SG ustalili, że przewożeni cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Podczas prowadzonych czynności okazało się, że 37 pasażerów pojazdów to obywatele Turcji. W zatrzymanej grupie był także jeden Afgańczyk. Przewożeni cudzoziemcy zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. W paszportach cudzoziemców funkcjonariusze SG znaleźli serbskie stemple wjazdowe, co potwierdza, że cudzoziemcy w celu dotarcia do Europy wykorzystali tzw. szlak bałkański” – podali.

Gruzini „chcieli dobrze zarobić”. Wpadli w ręce Straży Granicznej

W efekcie tych działań, cudzoziemcy przyznali się do zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na roczny lub dwuletni okres próby. „Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, cudzoziemców zobowiązano do zgłaszania się do siedziby Placówki SG w Tuplicach w ustalonych terminach” – podano w komunikacie.

Afgańczyk, który nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, decyzją sądu został, do czasu ustalenia jego tożsamości, umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Z kolei czterech Gruzinów zostało zatrzymanych za organizowanie migrantom w przekroczenia wbrew przepisom granicy państwowej z Polski do Niemiec. Trafili na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia.

