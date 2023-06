Akcja ratunkowa na granicy. Cudzoziemiec potrzebował pomocy medycznej

Ukończona niedawno zapora na granicy polsko-białoruskiej nie zniechęciła części cudzoziemców do podejmowania prób nielegalnego przedostania się do Polski. Służby opublikowały nowy raport, który obrazuje skalę tych działań. Zdarzają się też niebezpieczne incydenty. W ostatnich dniach do takich zdarzeń doszło dwukrotnie, co udało się uwiecznić na nagraniach z kamer monitoringu.

Migrant utknął na polskiej granicy. Konieczna byłą interwencja służb

Straż Graniczna poinformowała też o incydencie, w którym funkcjonariusze zmuszeni byli udzielić pomocy cudzoziemcowi. Patrol z Placówki SG w Białowieży, wspólnie ze strażakami z Hajnówki pomogli mężczyźnie, który utknął na bagnach w Rezerwacie Ścisłym. Syryjczyk nielegalnie przekroczył polską granicę, dotarł w tak trudne miejsce, że nie był w stanie sam się stamtąd wydostać.

5 czerwca, we wskazany rejon wysłano patrol Straży Granicznej oraz powiadomiono współdziałające służby. „Ze względu na niełatwy, bagienny teren dotarcie do cudzoziemca było utrudnione. Po kilku godzinach udało się go odnaleźć. Znajdował się w Rezerwacie Ścisłym, na bagnach. Okazało się, że to obywatel Syrii, który tuż po nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy, celowo kierował się w niedostępny rejon, aby uniknąć kontaktu ze służbami” – przekazano w komunikacie.

Cudzoziemiec utknął na bagnach. Nie był w stanie zawrócić

Mężczyzna utknął jednak i nie potrafił się samodzielnie wydostać z podmokłego, niebezpiecznego terenu. Syryjczyk został przewieziony do szpitala w Hajnówce. SG zapewnia, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Służby zwracają uwagę, że to kolejna sytuacja, w której interweniują funkcjonariusze Straży Granicznej wspólnie z innymi służbami. „Z narażeniem własnego zdrowia i życia ratują osoby, które w nielegalny sposób przedostały się na terytorium Polski. Bardzo często osoby te wybierają trudno dostępne tereny, a osoby oferujące im pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy po stronie polskiej, kierują ich w takie miejsca” – podano.

Jak przypomniano, w tym roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG brali udział w 8 akcjach ratunkowych, podczas których udzielono pomocy 11 cudzoziemcom.

Czytaj też:

Służby strzegące granicy zaatakowane kamieniami. Do sieci trafiły nagraniaCzytaj też:

Niespokojnie na granicy z Białorusią. SG ruszyła w pościg