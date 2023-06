Mauretańczycy przedarli się do Polski. Zdecydowana reakcja na widok polskich służb

Nie ustaje napór migrantów. Ukończona niedawno zapora na granicy polsko-białoruskiej nie zniechęciła części cudzoziemców do podejmowania prób nielegalnego przedostania się do Polski. Służby opublikowały nowy raport, który obrazuje skalę tych działań.

Nowy raport z granicy. Ilu migrantów usiłowało przedostać się do Polski?

Wynika z niego, że ostatniej doby do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 86 cudzoziemców. Byli to m.in. obywatele Indii i Jemenu. Z tej grupy 15 osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś. Kilka dni wcześniej tak samo zachowali się Jemeńczycy.

Patrol z Placówki Straży Granicznej w Płaskiej zatrzymał 15 osób, obywateli Mauretanii, Gwinei, Haiti, Senegalu i Kongo. Przeprawiali się oni nielegalnie do Polski przez rzekę graniczną Wołkuszanka.

8 czerwca za pomocnictwo funkcjonariusze Placówki SG w Narewce zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził dziewięciu obywateli Afganistanu i obywatela Kongo. Z kolei Wydział Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (WZDPOSG) zatrzymał obywatela Rumunii, który przewoził trzech obywateli Syrii.

Ponad 350 kurierów zatrzymanych. Najnowszy raport Straży Granicznej

„W tym roku zatrzymano 354 organizatorów i pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski” – przekazała Straż Graniczna.

W ciągu ostatniej doby funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 27 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to ponad 12,482 mln osób. 8 czerwca z Polski do Ukrainy odprawiono 25,6 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to łącznie 10,692 mln osób.

Rosja i Białoruś kontynuują operację hybrydową z wykorzystaniem migrantów. Jej celem jest destabilizowanie Europy, w tym Polski. „Nadal aktywny pozostaje szlak nielegalnej migracji prowadzący z Białorusi na Zachód. Rosja i Białoruś utrzymują presję migracyjną na naszą wschodnią granicę” – ostrzega pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

