Obywatele 40 państw na polskiej granicy. Służby przekazały nowy raport

Kolejna niespokojna doba na polsko-białoruskiej granicy. Ukończona niedawno zapora nie zniechęciła części cudzoziemców do podejmowania prób nielegalnego przedostania się do Polski. Służby opublikowały nowy raport, który obrazuje skalę tych działań.

Trwa napór migrantów. Nowy raport z granicy

Wczoraj, 11 czerwca, odnotowano 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Płaskiej 5 obywateli Kongo i obywatel Kamerunu przeprawili się wbrew przepisom przez rzekę graniczną Wołkuszanka.

W sobotę ujawniono 62 nielegalnych migrantów, w tym 7 osób na widok polskich patroli wycofały się na Białoruś. Wśród nich 3 osoby, które próbowały przeprawić się przez rzekę graniczną Wołkuszanka. Z kolei w piątek, 9 czerwca, nielegalnie na terytorium Polski próbowało przedostać się 58 osób. Tego dnia 6 cudzoziemców (obywatel Burundi, obywatel Kongo, obywatel Liberii, obywatel Haiti i 2 obywateli Kamerunu) w okolicach Płaskiej pokonało wpław rzekę graniczną Wołkuszanka.

Nowy raport z polsko-białoruskiej granicy. 12 tys. migrantów od początku roku

Pogranicznicy przekazali, że od początku roku odnotowano 12 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. W tym roku zatrzymano nielegalnych migrantów pochodzących z ponad 40 różnych państw.

W ciągu ostatniej doby funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 32,6 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. było to ponad 12,578 mln osób. 11 czerwca z Polski do Ukrainy odprawiono 24,4 tys. osób. Od 24 lutego to łącznie 2022 10,767 mln osób.

Rosja i Białoruś kontynuują operację hybrydową z wykorzystaniem migrantów. Jej celem jest destabilizowanie Europy, w tym Polski. „Nadal aktywny pozostaje szlak nielegalnej migracji prowadzący z Białorusi na Zachód. Rosja i Białoruś utrzymują presję migracyjną na naszą wschodnią granicę” – ostrzega pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

