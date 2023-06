Kolejne ataki na funkcjonariuszy SG. Poleciały kamienie i konary drzew

W poniedziałek, 12 czerwca, doszło do kolejnego ataku na naszych strażników granicznych, którzy strzegą granicy z Białorusią.

„Rzucały kamieniami i konarami drzew”

Do zdarzenia doszło na odcinku, gdzie służą funkcjonariusze z placówki w Białowieży. Do sieci trafiło nagranie, które zarejestrowano przy pomocy kamer zamontowanych wzdłuż zapory na granicy.

„Osoby ukrywając się w lesie rzucały kamieniami i konarami drzew. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W tym roku w wyniku takich ataków uszkodzonych zostało już kilka pojazdów” – czytamy w komunikacie Straży Granicznej.

„Kurier” i Afgańczycy zatrzymani przy granicy z Niemcami

Forsujący granicę z Białorusią migranci traktują Polskę jako kraj tranzytowy. Innymi słowy, jeśli uda im się przedostać na nasze terytorium, próbują przedostać się na zachód Europy, przede wszystkim do Niemiec. W ubiegły poniedziałek odnotowano kolejne zdarzenie, które potwierdza tę prawidłowość.

Strażnicy graniczni zatrzymali tuż przy granicy z Niemcami – a dokładnie w powiecie żarskim w województwie lubuskim – Ukraińca, który za opłatą przewoził samochodem 5 nielegalnych migrantów z Afganistanu. Mężczyźni „wpadli” podczas kontroli drogowej.

„Funkcjonariusze zatrzymali osobowego seata, którym kierował 47-letni obywatel Ukrainy (...) Cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów potwierdzających legalność ich wjazdu i pobytu w Polsce (...) Zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia granicy (...) bez wymaganych dokumentów. Usłyszeli zarzuty, przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na roczny okres próby” – relacjonuje Straż Graniczna.

Jaką karę wymierzono „kurierowi”?

Ponadto, wobec Afgańczyków wszczęto postępowanie o zobowiązaniu do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, zostali oni objęci dozorem Straży Granicznej.

Natomiast wiozący ich Ukrainiec został zatrzymany pod zarzutem pomocnictwa w bezprawnym przekroczeniu granicy, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. On także przyznał się zarzucanego mu czynu.

„Skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres próby wynoszący 3 lata. Dodatkowo zasądzono wobec niego karę grzywny w kwocie 4 tys. zł. Dodatkowo kierowca otrzymał mandat za przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – uzupełnia Straż Graniczna.

