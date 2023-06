Erytrejczycy na polskiej granicy. Nie wszyscy migranci wycofali się na widok służb

Polskie służby codziennie przedstawiają raport o sytuacji na granicy. Z komunikatów wynika, że migranci nie ustają w próbach nielegalnego przedostania się do naszego kraju. Funkcjonariusze podkreślają, że determinacja cudzoziemców do takich niezgodnych z prawem działań zwiększa się i nie jest podyktowana chęcią uzyskania ochrony w Polsce, ale możliwie szybkim przedostaniem się do Europy Zachodniej.

Kryzys na granicy. Tak migranci zareagowali na widok służb

Z najnowszego raportu SG wynika, że ostatniej doby do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 80 cudzoziemców m.in. obywateli Etiopii i Erytrei. Grupa 16 osób na widok patroli wycofało się na Białoruś. Jednak, jak wynika z raportu, nie część z nich wyraziła niezadowolenie nieudaną próbą przedarcia się do Polski.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Białowieży zatrzymali pięciu obywateli Afganistanu. Sześć osób po stronie białoruskiej, którym nie udało się przekroczyć granicy, rzucało kamieniami.

Patrol SG zaatakowany na granicy. Funkcjonariuszy obrzucono kamieniami

W piątek, 23 czerwca, funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce za pomocnictwo zatrzymali po pościgu obywatela Mołdawii. Mężczyzna przewoził dwóch obywateli Afganistanu, dwóch obywateli Maroka i obywatela Syrii.

Polskie służby zwracają uwagę, że determinacja cudzoziemców wspieranych przez służby białoruskie do nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy i jak najszybszego dotarcia do krajów Europy Zachodniej zwiększa się z dnia na dzień. „W tym roku przy granicy polsko – białoruskiej w wyniku ataków grup cudzoziemców uszkodzonych zostało 16 samochodów służbowych SG, z czego aż 10 w czerwcu. Wszyscy cudzoziemcy po stronie białoruskiej, na Białoruś tak jak i do Rosji, wjechali legalnie i przebywają tam legalnie” – podano.

Ostatniej doby SG odprawiła w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 29,1 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. ponad 12,933 mln osób. 23 czerwca z Polski do Ukrainy odprawiono 27,1 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. było to łącznie 11,076 mln osób.

