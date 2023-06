Irańczycy dotarli do polskiej granicy. Usiłowali przedrzeć się do kraju

Choć ostatniej doby odnotowano mniej prób nielegalnego przedostawania się do Polski niż w niedzielę, to migranci nie ustają w swoich staraniach. Funkcjonariusze podkreślają, że determinacja cudzoziemców do takich niezgodnych z prawem działań zwiększa się i nie jest podyktowana chęcią uzyskania ochrony w Polsce, ale możliwie szybkim dotarciem się do Europy Zachodniej. Poza działaniami kurierów odnotowywane są też ataki na patrole.

Kolejne próby przedarcia się do Polski. Nowy raport służb

Ostatniej doby do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 78 osób, w tym 19 osób wycofało się na widok polskich patroli. „Ujawnieni wczoraj cudzoziemcy pochodzili między innymi z Gambii, Indii i Iranu. Na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Bobrownikach jedna osoba (pochodząca z Gwinei) przeprawiła się przez rzekę graniczną Świsłocz” – poinformowano w nowym raporcie.

Polskie służby za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy zatrzymały obywatela Azerbejdżanu, który przewoził trzech obywateli Egiptu, obywatela Palestyny i Syrii.

Irańczycy i Gambijczycy zatrzymani na granicy. Chcieli przedostać się do Polski

Straż Graniczna zwraca uwagę, że determinacja cudzoziemców wspieranych przez służby białoruskie do nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy i jak najszybszego dotarcia do krajów Europy Zachodniej zwiększa się z dnia na dzień.

Kryzys migracyjny rozpoczął się w drugiej połowie 2021 roku. Wówczas przy polskiej granicy, na terytorium Białorusi, koczowały tysiące migrantów, którzy zostali zwabieni przez reżim Aleksandra Łukaszenki złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej. Od tego czasu regularnie dochodzi do różnych incydentów.

