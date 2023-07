Malijczycy na granicy z Polską. Chcieli przedostać się do kraju

Obecnie polsko-białoruskiej granicy pilnuje 5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej i 2 tys. żołnierzy. Docelowo ma do nich dołączyć grupa pięciuset policjantów. Służby spodziewają się wzrostu napięcia na tych obszarach, które może wynika z obecności najemników z Grupy Wagnera na Białorusi. Władze zapewniają jednak, że na razie nie ma powodów do obaw.

Nowy raport z granicy. Ponad 400 prób przez weekend

Tymczasem napór migrantów nie ustaje. Wiele wskazuje, że w najbliższym czasie może on wzrastać. 3 lipca do Polski próbowały nielegalnie przedostać się z Białorusi 83 osoby w tym m. in. obywatele Mali i Sri Lanki. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Płaskiej raportują zatrzymania czterech obywateli Gwinei, którzy przeprawiali się przez rzekę Wołkuszankę.

Patrol Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych za pomocnictwo zatrzymał obywatela Ukrainy, który przewoził dwóch obywateli Somalii i obywatela Kongo.

Polskie służby podsumowały też ostatni weekend w najnowszym raporcie. Wynika z niego, że ujawniono 423 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. 2 lipca nielegalnie na terytorium Polski próbowało przedostać się 159 osób, w tym 38 obywateli Indii. Na Białoruś na widok polskich patroli 19 osób zawróciło. Cudzoziemcy granicę próbowali nielegalnie przekroczyć w dużych grupach, nawet ponad 60-osobowych.

Cudzoziemcy na polskiej granicy. Chcieli przedostać się do kraju

W sobotę, 1 lipca, ujawniono 187 nielegalnych migrantów, w tym 45 osób na widok polskich patroli wycofało się na Białoruś. W okolicach Płaskiej przez rzekę graniczną Wołkuszanka próbowało nielegalnie granicę przekroczyć dwóch obywateli Sudanu. Funkcjonariusze z Placówki w Dubiczach Cerkiewnych zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził 5 obywateli Etiopii.

Z kolei w piątek, 30 czerwca, odnotowano 77 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, 24 osoby podchodziły pod zaporę, lecz na widok funkcjonariuszy po polskiej stronie osoby wycofały się w głąb Białorusi. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Płaskiej dwie osoby nielegalnie przeprawiły się przez rzekę Wołkuszankę.

„W czerwcu 2023 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG odnotowali ponad 2860 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy” – wskazano w raporcie.

