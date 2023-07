206 migrantów próbowało dostać się do Polski w piątek. Po pościgu SG zatrzymała Ukraińca

Straż graniczna codziennie odnotowuje próby nielegalnego przedarcia się migrantów do Polski przez granicę z Białorusią. Napór na polską granicę trwa.

Ponad 200 osób na granicy. Nowy raport służb

Straż Graniczna w wydanym na Twitterze komunikacie poinformowała, że w piątek 7 lipca do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 206 osób. Byli to m. in. obywatele Maroka, Indii, Etiopii i Gwinei. 22 z tych osób zawróciły na Białoruś na widok polskich patroli.

Na odcinku Placówki Straży Granicznej w Czeremsze grupa 7 mężczyzn po stronie Białoruskiej zachowywała się agresywnie i rzucała kamieniami w stronę polskich patroli. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Z kolei na odcinku PSG Krynki 2 obywateli Kamerunu przeprawiło się przez Świsłocz

Za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymano obywatela Ukrainy, który przewoził 6 obywateli Iranu i 2 obywateli Afganistanu oraz po pościgu innego obywatela Ukrainy, który przewoził 3 obywateli Syrii.

Straż Graniczna poinformowała również, że w piątek 7 lipca funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 31 tys. osób, a z Polski do Ukrainy odprawiono 29,2 tys. osób. Od 24 lutego to już łącznie odpowiednio ponad 13,372 mln os. i 11,54 mln os.

Operacja Bezpieczne Podlasie. Wojsko wysyła żołnierzy na wschód Polski

W piątek 7 lipca Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat dotyczący wzmocnienia obecności polskich wojsk na wschodzie kraju. Specjalne ostrzeżenie wystosowano również w stronę kierowców.

„OPERACJA #BezpiecznePodlasie: wzmacniamy obecność na wschodzie Polski! 1000 żołnierzy i blisko 200 jednostek sprzętu z 12 Brygady Zmechanizowanej i 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, przemieści się na wschód Polski” – czytamy w nim. „Celem operacji jest wysunięta obecność szkoleniowa części sił Wojsk Lądowych oraz demonstracja naszej woli i zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na próby destabilizacji sytuacji na naszej polskiej granicy” – podkreślono.

Specjalny apel Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wystosowało również do kierowców, którzy w sobotę będą się przemieszczać po kraju. „Drodzy kierowcy! 8 lipca można spodziewać się zwiększonego ruchu kolumn wojskowych na drogach północnej, środkowej i wschodniej Polski. Będziemy Wam wdzięczni za wyrozumiałość i cierpliwość!” – można przeczytać w komunikacie.

