Białoruskie MSZ apeluje do Polski ws. śmigłowców. Podważa przekazane dowody

MSZ Białorusi wydało komunikat, w którym odnosi się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce. W oświadczeniu Białoruś podważa przekazane przez Polskę dowody na to, że doszło do incydentu.