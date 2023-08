Tak reagują polskie służby na alerty na granicy z Białorusią. SG opublikowała nagranie

Ze względu na napiętą sytuację na wschodniej granicy Polski – nieustający napór cudzoziemców, którzy próbują sforsować umocnienia – komendant główny SG wystąpił do MON o przesunięcie kolejnego 1000 żołnierzy na granicę polsko-białoruską. – Na odcinku granicy polsko-białoruskiej mamy kolejną falę nielegalnych migrantów i kolejny etap wojny hybrydowej. Polskie patrole każdego dnia są obrzucane kamieniami, petardami, butelkami, konarami. Agresja jest ogromna – powiedział gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Straż Graniczna codziennie publikuje raporty, w których podsumowuje kolejne incydenty, do których dochodzi na granicy polsko-białoruskiej. Kryzys migracyjny rozpoczął się w drugiej połowie 2021 roku, kiedy to reżim Alaksandra Łukaszenki zwabił cudzoziemców złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej. Wówczas tysiące migrantów koczowały przy polskiej granicy, na terytorium Białorusi.

Kryzys na granicy z Białorusią. SG opublikowała nagranie

Komendant główny SG na wczorajszej konferencji prasowej przekazał, że od stycznia do początku sierpnia 2023 roku odnotowano 19 tys. nielegalnych prób przekroczenia polskiej granicy. W najnowszym raporcie mundurowych, w którym podsumowano incydenty z poniedziałku 7 sierpnia, poinformowano, że do Polski z terytorium Białorusi próbowało przedostać się 112 osób. Wśród nich byli obywatele 15 państw, w tym: Maroka, Nepalu, Senegalu, Sri Lanki, Jemenu, Indii, Syrii, Iranu, Egiptu, Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Algierii, Somalii i Etiopii.

Cudzoziemiec z Maroka przeprawił się przez Świsłocz. Za pomocnictwo zatrzymano dwoje obywateli Litwy, którzy samochodami przewozili łącznie 11 obywateli Syrii.

Straż Graniczna opublikowała także nagranie, na którym widać pewną sekwencję zdarzeń. „Operator bariery elektronicznej po otrzymaniu alertu – w tym przypadku o próbie uszkodzenia bariery, przekazuje informacje patrolom funkcjonariuszy SG, które udają się w to miejsce. Cudzoziemcy na widok patroli służb Polski wycofują się na Białoruś” – czytamy we wpisie mundurowych.

twitterCzytaj też:

Nowa aktywność wagnerowców. Budują „miasteczko namiotowe” blisko granicy z UkrainąCzytaj też:

Ćwiczenia białoruskiej armii przy granicy z Polską. Rzecznik NATO o poziomie zagrożenia