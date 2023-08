Premier Morawiecki o planach PiS ws. migrantów. „Granice Polski i Europy są atakowane”

W poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak ujawnił treść czwartego pytania, które Prawo i Sprawiedliwość planuje zadać Polakom w referendum. Dotyczy one tematu, o którym w ostatnim czasie jest szczególnie głośno.

Inicjowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki działania stanowią problem dla polskich służb. W trakcie gdy toczy się debata o przeprowadzenie referendum ws. relokacji uchodźców oraz zapraszania ludzi z innych krajów do pracy, Straż Graniczna codziennie informuje o kolejnych próbach forsowania bariery oraz o licznych zatrzymaniach.

Mateusz Morawiecki: G ranice Polski i Europy są atakowane

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tą kwestią oraz związane z nią niepokoje, szef polskiego rządu opublikował nowe nagranie. – Granice Polski i Europy są atakowane. Powiem wam w kilku punktach o planie, który realizujemy, żeby zatrzymać nieletalną migrację do Polski i Europy – mówi w nim Mateusz Morawiecki.

Premier przypomniał, że za rządów PiS powstał mur na granicy polsko-białoruskiej. Jak podkreślił, jego celem było wysłanie jasnego sygnału do sterowanych przez Putina i Łukaszenkę migrantów. – To trudna droga do przejścia. Wracajcie, skąd przyszliście. Doinwestowaliśmy Straż Graniczną, a nawet zaangażowaliśmy wojsko, by wszyscy który sforsują mur, byli poszukiwani i deportowani – kontynuuje premier.

Morawiecki zwrócił też uwagę na działania rządu Zjednoczonej Prawicy na forum europejskim. – Polska dyplomacja przekonuje pozostałe kraje Unii do naszego planu. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontex, musi być zreformowana. Potrzebujemy silniejszej ochrony naszych granic. Po trzecie Komisja Europejska powinna przebudować budżet, aby wesprzeć rozwój państw będących źródłem masowej imigracji – dodaje.

Premier w nowym spocie o migracji. Nie zapomniał o Donaldzie Tusku

– Po czwarte, powinniśmy ograniczyć świadczenia socjalne dla osób spoza Unii. Nie możemy pozwolić na nadużycia systemu. Pieniądze powinny być wydawane lepiej i trafiać przede wszystkim do obywateli Unii Europejskiej, którzy ciężko pracują i płacą podatki. Dokładnie taką politykę prowadzi w Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości – mówi premier.

Szef rządu stwierdził, że musimy skutecznie walczyć z gangami przemycającymi ludzi, używając do tego Europolu, Interpolu i Frontexu. – Nie możemy tolerować współpracy organizacji pozarządowych z przemytnikami ludzi. I najważniejsze na koniec: chcemy oddać głos ludziom. Chcemy referendum w sprawie migracji. Nie zgadzamy się na żadne dyktaty, przymusowe kwoty, ani na naruszanie naszych praw i suwerenności. Chcemy, by Polacy o tym zadecydowali. To jest plan rządu PiS. A jaki, a raczej czyj plan realizuje Donald Tusk? – pyta Mateusz Morawiecki w nowym nagraniu.

