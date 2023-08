Nowe nagranie z granicy. Służby pokazały, jak działa zapora

Każdego dnia polscy pogranicznicy zmagają się z próbami nielegalnego przedostania się do Polski. Na inicjowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki ataki hybrydowe na nasz kraj zwrócił uwagę prezydent Andrzej Duda. – Jeżeli reżim białoruski chciałby dokonywać normalizacji relacji, a my byśmy bardzo tego chcieli, to niech zacznie od zaprzestania hybrydowych ataków na naszą granicę – oświadczył.

Łukaszenka chce „normalizacji relacji”. Tymczasem SG notuje kolejne incydenty z migrantami

To odpowiedź na zaskakujące słowa białoruskiego dyktatora, który gra rolę polityka, któremu zależy na polepszeniu kontaktów z sąsiednim krajem. – Trzeba rozmawiać z Polakami. Poleciłem premierowi, żeby się z nimi skontaktował. Jeśli chcą, porozmawiajmy, poprawmy stosunki. Jesteśmy sąsiadami, a sąsiadów się nie wybiera, oni są od Boga – powiedział Łukaszenka.

Tymczasem ostatniej doby funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 63 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Pokrzyżowano plany cudzoziemców pochodzących z dziewięciu różnych państw tj. Iranu, Indii, Syrii, Pakistanu, Bangladeszu, Afganistanu, Kamerunu, Nigerii i Algierii.

Obywatele 49 państw na polsko-białoruskiej granicy

Straż Graniczna przekazała, że w lipcu tego roku na granicy polsko-białoruskiej ujawniono podczas prób przekraczania granicy wbrew obowiązującym przepisom obywateli 37 państw, a od początku roku aż z 49 różnych państw.

„Migranci mieli rosyjskie wizy turystyczne i pracownicze wydane w ostatnim czasie. Na Białoruś przyjechali z Moskwy zorganizowanym transportem i tu czekali na wskazówki co dalszej nielegalnej drogi przez granicę polsko – białoruską dalej na zachód Europy”- podano.

Polskie służby zamieściły też nowe nagranie. „Granica chroniona jest 24 h na dobę. Bariera fizyczna i elektroniczna, systemy obserwacji technicznej – dziennej, nocnej, termowizja i najważniejsi funkcjonariusze SG, którzy swoje zadania realizują niezależnie od pory dnia,nocy, bez względu na pogodę, profesjonalnie i z zaangażowaniem” – przekazano.

