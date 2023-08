Ponad setka migrantów przy granicy z Polską. Służby ujawniły motywacje strony białoruskiej

Codziennie polskie służby donoszą o nielegalnych próbach przedarcia się przez granicę. Władze nazywają te działania jasno – to hybrydowy atak inicjowany przez białoruski reżim. Niedawno głos w tej sprawie zabrał ponownie prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że Aleksadr Łukaszenka, chcąc poprawić relacje z Polską, powinien zaprzestać inicjowania działań z udziałem cudzoziemców.

Kryzys na granicy. Nowy raport służb

W nowym komunikacie Straż Graniczna informuje, że ostatniej doby, 18 sierpnia, do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 123 cudzoziemców. Byli to obywatele siedmiu różnych państw – Egiptu, Etiopii, Syrii, Erytrei, Jemenu, Iranu, Somalii. Wcześniej służby podawały, że w lipcu tego roku na granicy polsko-białoruskiej ujawniono podczas prób przekraczania granicy wbrew obowiązującym przepisom obywateli 37 państw, a od początku roku aż z 49 różnych państw.

„Strona białoruska ściąga cudzoziemców z całego świata pod granicę z Polską, gdyż na każdym z cudzoziemców zarabia. Koszt przeprawy do Unii Europejskiej (jaki ponosi cudzoziemiec – red.) to nawet do 10 tys. euro” – informują pogranicznicy w nowym komunikacie.

Ostatnio służby zamieściły nowe nagranie, na którym przedstawiono sposób działania zapory. „Granica chroniona jest 24 h na dobę. Bariera fizyczna i elektroniczna, systemy obserwacji technicznej – dziennej, nocnej, termowizja i najważniejsi funkcjonariusze SG, którzy swoje zadania realizują niezależnie od pory dnia, nocy, bez względu na pogodę, profesjonalnie i z zaangażowaniem” – przekazano.

Jednak kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa mimo budowy zapory. Nadal nie brakuje osób, które usiłują przedostać się nielegalnie do Polski. Migranci wybierają te odcinki, gdzie nie ma płotu – takie jak bagna czy rzeki. Niektórzy próbują przedostać się także przez barierę.

