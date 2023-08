Niespokojna noc na granicy z Polską. Powstrzymano ponad sto osób, część uciekła na Białoruś

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa mimo budowy zapory. Nadal nie brakuje osób, które usiłują przedostać się nielegalnie do Polski. Migranci wybierają te odcinki, gdzie nie ma płotu – takie jak bagna czy rzeki. Niektórzy próbują przedostać się także przez barierę.

Nowy raport z granicy. Kolejny dzień z tak wysoką liczbą cudzoziemców

Podobnie było ostatniej doby. Zachęcani przez reżim Aleksandra Łukaszenki cudzoziemcy usiłowali w przedostać się przez granicę wbrew prawu. Ostatniej doby, 19 sierpnia, były to 124 osoby, m.in. obywatele Etiopii, Somalii i Indii. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Białowieży raportują o 14 cudzoziemcach, którzy przeprawiali się przez rzekę Leśna Prawa (pięciu obywateli Kamerunu) i przez Przewłokę, gdzie zatrzymano obywatela Sudanu, a osiem osób zawróciło na Białoruś.

To kolejny dzień z tak wysoką liczbą prób przedostania się do Polski. W piątek, 18 sierpnia, pokrzyżowano plany 123 cudzoziemców. Byli to obywatele siedmiu różnych państw – Egiptu, Etiopii, Syrii, Erytrei, Jemenu, Iranu, Somalii. Wcześniej służby podawały, że w lipcu tego roku na granicy polsko-białoruskiej ujawniono podczas prób przekraczania granicy wbrew obowiązującym przepisom obywateli 37 państw, a od początku roku aż z 49 różnych państw.

Co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej? Nowy raport służb

Sytuacja na granicy oraz kwestia relokacji uchodźców jest jednym z głównych tematów trwającej debaty publicznej. Do sprawy w kontekście zaplanowanego na dzień wyborów referendum, odnosił się w niedzielę prezes PiS w Paradyżu. Jarosław Kaczyński ocenił, że pytanie o barierę na granicy dotyczy „zupełnie zasadniczej sprawy”.

– Czy mamy bronić granic, nie tylko przed imigrantami, ale przed prowokacjami? Dzisiaj prowokują służby białoruskie, ale może także prowokować nieporównanie groźniejsza Grupa Wagnera, ale także – w najgorszym wypadku – przed obcymi wojskami, możemy się domyślić jakimi. Czy mamy bronić Polski na granicy, czy dopiero na Wiśle? Czy mamy oddawać wielką część naszego kraju bez walki, pod okupację? – pytał wicepremier.

