Lankijczycy i Nepalczycy przedostali się do Polski. Służby zatrzymały ich w Kielcach

Bariera na polsko-białoruskiej granicy jest kompletna, jednak kryzys trwa mimo jej budowy. Choć wyposażona w czujniki i kamery zapora pomaga służbom w pracy, nadal nie brakuje osób, które usiłują przedostać się nielegalnie do Polski. Migranci wybierają te odcinki, gdzie nie ma płotu – takie jak bagna czy rzeki.

Migranci przedostali się do Polski. Znaleziono ich w Kielcach

Niektórzy próbują przedostać się także przez barierę. Straż Graniczna informuje codziennie, ilu cudzoziemców udało się powstrzymać. Teraz ujawniono jednak działania służb wobec osób, którzy skutecznie przedostały się do Polski.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kielcach, w ramach współdziałania z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej zatrzymali członków grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji z Białorusi do Polski i dalej do krajów UE. Z raportu służb wynika, że działania prowadzono na jednej z kieleckich posesji.

To tam funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili siedmiu cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów pobytowych. Byli to trzej obywatele Nepalu i trzej Lankijczycy, którzy jak się później okazało, dostali się do Polski, przekraczając nielegalnie granicę RP z Białorusią. Na miejscu zastano także obywatela Pakistanu, który jak wynikało ze wstępnych ustaleń, miał pomagać cudzoziemcom.

Akcja służb. Zatrzymano Lankijczyków i Nepalczyków, którzy przedostali się do Polski

„Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do siedziby Placówki SG w Kielcach, gdzie toczyły się dalsze czynności. Ustalono także, że ww. cudzoziemcy zostali przetransportowani do Kielc z rejonów przygranicznych przez ob. Ukrainy, który w wyniku podjętych czynności także został zatrzymany” – podano w raporcie. Jak wyjaśniono, pomocnicy w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej z Białorusi do Polski zostali przekazani funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału SG.

Procedury deportacyjne wszczęto wobec nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom oraz nie posiadali tytułów uprawniających do pobytu na terytorium RP. Straż Graniczna podała, że Nepalczycy i Lankijczycy przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Wymierzono im karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Następnie zatrzymanych osadzono w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Nie ujawniono celu migrantów. Niewykluczone, że chcieli dostać się od Niemiec. Tymczasem Z szacunkowych danych wynika, że nawet 300 osób dziennie próbuje nielegalnie przedrzeć się przez niemiecką granicę. Dla lokalnych władz napływ nielegalnych migrantów stanowi coraz większy problem.

