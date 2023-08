Duża grupa migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Wykorzystali Przewłokę

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki trwa. W dalszym ciągu przy zaporze pojawiają się cudzoziemcy, którzy próbują nielegalnie dostać się do Polski. Jak podaje Straż Graniczna, w ciągu ostatniej doby 175 osób usiłowało sforsować granicę. Byli wśród nich m.in. obywatele Etiopii, Jemenu i Kamerunu.

Część z nich postanowiła wykorzystać do tego część granicy, na której nie ma fizycznej zapory. Cudzoziemcy próbowali przeprawić się przez rzekę Przewłoka. Dziewięć osób wpadło w ręce pograniczników z placówki w Białowieży. „Cudzoziemcy zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej mieli rosyjskie dokumenty podroży.

Migranci z bronią gładkolufową. Premier komentuje

Polskie służby alarmują, że w ostatnim czasie migranci zachowują się coraz bardziej agresywnie. W środę 23 sierpnia Straż Graniczna donosiła o cudzoziemcach, którzy prawdopodobnie byli wyposażeni w broń gładkolufową. „Część z nich była zamaskowana, rzucali kamieniami i gałęziami, jedna z osób celowała do funkcjonariuszy SG prawdopodobnie z broni gładkolufowej” – można było przeczytać w raporcie.

Na sytuację zareagował premier Mateusz Morawiecki. „Polskie granice są święte i będziemy ich bronić! Państwo polskie stoi za każdym polskim żołnierzem, policjantem i strażnikiem straży granicznej! Dziękujemy za Waszą służbę!” – – napisał premier.

W późniejszym nagraniu szef rządu przyznał, że ataki na polskie służby są coraz bardziej brutalne. Szef rządu nawiązał też do gwałtu na 18-letnim Polaku w Monachium, którego sprawcą był Afgańczyk. – Nasza antyimigracyjna polityka prowadzi do tego, że chcemy zablokować wszelką nielegalną migrację. Chcemy, żeby to Polacy decydowali o tym, kogo chcemy wpuszczać do kraju – wskazał Mateusz wskazał.

