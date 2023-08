Niespokojna doba przy granicy z Białorusią. Zatrzymano dwóch Polaków

Kolejna niespokojna doba przy granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna przedstawiła najnowszy raport, z którego wynika, że w poniedziałek 28 sierpnia do Polski próbowało się nielegalnie przedostać 11 cudzoziemców. W ręce funkcjonariuszy SG trafił jeden obywatel Konga. Pozostałe dziesięć osób na widok pograniczników porzuciło swoje plany i zawróciło na Białoruś.

Patrol Straży Granicznej z Czeremchy zatrzymał dwóch obywateli Polski z województwa łódzkiego, którzy umożliwili migrantom nielegalne przekroczenie granicy z Białorusią. W ich aucie znaleziono dwóch mężczyzn – obywateli Afganistanu.

Granica polsko-białoruska. Atak na patrol SG

Dzień wcześniej na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Mielniku doszło do poważnego incydentu. Około godziny 23 w niedzielę 27 sierpnia funkcjonariusze białoruskich służb zaatakowali kamieniami polski patrol. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny a żaden pojazd nie został uszkodzony.

Łącznie służby odnotowały sześć prób nielegalnego dostania się do Polski. W tej grupie znaleźli się obywatele Jemenu oraz Syrii. Trzy osoby na widok pograniczników porzuciły swoje plany i wycofały się na Białoruś.

Polska zamknie wszystkie przejścia z Białorusią?

W poniedziałek 28 sierpnia w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. W naradzie udział wzięli Mariusz Kamiński, Agne Bilotaite, Maris Kuczinskis i Lauri Laanemets.

W opinii szefów MSW „działania podejmowane przez Rosję i współpracującą z nią Białoruś to próba intencjonalnej destabilizacji sytuacji w regionie”. Mariusz Kamiński przekazał, że „jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu niezależnie od tego, czy będzie to granica polska, litewska czy łotewska, zastosowane zostaną natychmiastowe retorsje i zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne z Białorusią, które do tej pory są otwarte, zarówno osobowe, jak i towarowe”.

– Wszystkie przejścia graniczne zostaną zamknięte. Wypracowaliśmy mechanizm stałych konsultacji. Powołaliśmy taki roboczy zespół, który 24 godziny na dobę będzie monitorował sytuację na naszych granicach i w razie potrzeby natychmiast dokonamy oceny i podejmiemy właściwe działania – komentował polityk.

