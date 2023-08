Cudzoziemcy szturmują granicę Polski. Wiceszef MON: Zagrożenie jest realne

Bezpieczeństwo to temat, który przewija się w debacie politycznej, a w trakcie kampanii wyborczej jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Politycy obozu rządzącego w tym kontekście często wspominają m.in. o barierze na granicy z Białorusią.

Najnowszy spot PiS. „Zobaczcie, dlaczego trzeba głosować 4xNIE”

W środę 30 sierpnia został opublikowany najnowszy spot PiS z udziałem ministra obrony narodowej. – Dwa lata temu ruszył atak hybrydowy na Polskę sterowany przez reżimy Putina i Łukaszenki. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że chodziło o destabilizację sytuacji w Polsce – powiedział Mariusz Błaszczak.

Prawo i Sprawiedliwość zachęcało jednocześnie do wzięcia udziału w referendum. Jedno z pytań dotyczy właśnie zapory na granicy z Białorusią, a inne ewentualnego przyjęcia nielegalnych imigrantów. „W tym tygodniu mija kolejna rocznica popisów zaplecza Tuska na polsko-białoruskiej granicy w Usnarzu Górnym. Zobaczcie, dlaczego trzeba głosować 4xNIE” – czytamy we wpisie partii na portalu X (dawniej Twitter).

Kryzys na granicy z Białorusią. Wojciech Skurkiewicz: Zagrożenie jest realne



Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej w rozmowie z portalem i.pl stwierdził, że „bariera, która została wybudowana na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo ważnym elementem zabezpieczenia Polski, również przed tym działaniami hybrydowymi, które są wymierzone w nasz kraj przez reżim Łukaszenki i Putina”.

– Dzisiaj, kiedy przypominamy sobie wypowiedzi polityków totalnej opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej, że bariera powinna być rozebrana, a imigrantów powinniśmy wpuścić do Polski i sprawdzić dopiero później, kim oni są, to wtedy widzimy, w jakim miejscu jesteśmy – stwierdził Wojciech Skurkiewicz. Polityk podkreślił, że stała zapora odstrasza i uniemożliwia nielegalne przekraczanie granicy z taką siłą, z jaką mieliśmy do czynienia na początku kryzysu migracyjnego, który został wywołany przez reżim Alaksandra Łukaszenkę.

– Obecnie, obserwując również zwiększającą się liczbę nielegalnych imigrantów, którzy co i rusz szturmują polsko-białoruską granicę, zdajemy sobie sprawę, że zagrożenie jest realne. Dlatego też na granicy są żołnierze Wojska Polskiego, którzy wspierają Straż Graniczną – powiedział Wojciech Skurkiewicz i podkreślił, że najważniejszym celem jest zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa.

