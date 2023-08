„Szturm na polską granicę trwa”. Pełnomocnik rządu wskazuje na szlak migracyjny

Nie ustaje napór migrantów na polską granicę. Cudzoziemcy zwabieni przez reżim Aleksandra Łukaszenki złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej stanowią wyzwanie dla służb. Straż Graniczna codziennie wydaje komunikaty, w których podsumowuje kolejne incydenty.

Nowe informacje z granicy. „ Szturm na polską granicę trwa ”

Przed działaniami migrantów ostrzega pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. „Szturm na polską granicę trwa. Nielegalny szlak migracyjny, będący elementem operacji hybrydowej, wiedzie dziś przez Rosję, a kierowanie migrantów do białoruskiej strefy przygranicznej odbywa się pod pełną kontrolą aparatu bezpieczeństwa Łukaszenki” – napisał Stanisław Żaryn.

„Rosyjska inwazja przeciwko Ukrainie to element szerszego planu działań przeciwko Zachodowi. Rosyjski imperializm jest długofalową strategią Kremla, wymierzoną w Zachód. Oficjalne założenia finansowe rosyjskiego banku centralnego zakładają, że Zachód będzie utrzymywał reżim sankcyjny przez kolejne lata. Oznacza to, że Moskwa zakłada, że do końca 2026 roku będzie prowadziła działania wojenne. Dokument świadczy o tym, że Rosja planuje swoje działania wojenne na długie lata, ale także że Moskwa przygotowuje państwo rosyjskie na działania pod reżimem sankcyjnym. Sankcje trzeba więc wzmacniać!” – podkreślił.

Stanisław Żaryn wskazuje na nielegalny szlak migracyjny

Wcześniej podkreślał, że „do dziś trwa operacja hybrydowa mająca na celu destabilizowanie Polski i wschodniej flanki NATO„”.Mamy do czynienia z operacją zarządzaną i kontrolowaną przez struktury państwowe Białorusi i Rosji” – napisał na platformie X (dawniej Twitter) Żaryn.

Pełnomocnik rządu pokazał nagranie, które wcześniej udostępniła Straż Graniczna. Widać na nim, z czym mierzą się polskie służby. Na odcinku Placówki Straży Granicznej Dubicze Cerkiewne zatrzymano dwóch cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się na polską stronę.

„Pomimo wielu prób i stosowania różnych taktyk przez cudzoziemców w celu nielegalnego pokonania granicy, SG jest skuteczna m.in. dzięki elektronicznemu monitoringowi” – czytamy w komunikacie.

twitterCzytaj też:

Napór migrantów na granicę nie słabnie. Żaryn: Trwa operacja hybrydowaCzytaj też:

Ktoś zakłócał wystąpienia ministrów przy granicy z Białorusią. „Niech pan się wstydzi”