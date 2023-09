Nietypowe zachowanie migrantów na granicy. Wszystko zarejestrował monitoring

Nie maleje napór migrantów na polsko-białoruską granicę. Cudzoziemcy za wszelką cenę usiłują przedostać się do kraju. Niejednokrotnie w tym nielegalnym procederze dopuszczają się ataków na służby. Nie inaczej było ostatniej doby, kiedy na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych grupa 20 cudzoziemców, którzy znajdowali się po stronie białoruskiej, obrzuciła kamieniami polskie patrole.

Nowe nagranie z granicy. Migranci niszczyli zabezpieczenia

W poniedziałek Straż Graniczna pokazała nowe nagranie. „Na granicy polsko-białoruskiej w dalszym ciągu dochodzi do ataków na patrole polskich służb. Cudzoziemcy niezadowoleni z faktu, że granica polski jest chroniona, rzucają kamieniami, cegłami czy petardami, próbują niszczyć zabezpieczenia graniczne. Cudzoziemców w rejon granicy przywożą służby” – podały polskie służby.

Na dołączonym materiale widoczne jest ujęcie z zapory na granicy. W pewnym momencie pomiędzy elementami konstrukcyjnymi bariery widać ruch. Następnie pojawia się przedmiot wyglądający na metalowy pręt bądź kawałek drewna. Trzymająca go osoba uderza w umieszczoną po polskiej stronie koncertinę.

Straż Graniczna zapewnia: odpowiadamy zdecydowanym działaniem

Polskie służby zapewniają, że każda nielegalna próba przekroczenia granicy naszego państwa spotyka się ze zdecydowanym działaniem. „Służby białoruskie, które przed kryzysem migracyjnym odpowiedzialne były za ochronę granicy, teraz zajmują się organizowaniem i zachęcaniem do jej nielegalnego przekraczania. Przywożą cudzoziemców w rejon granicy, wskazują im dogodne miejsca do nielegalnego przekroczenia granicy, a także dostarczają niezbędny sprzęt do forsowania zabezpieczeń granicznych” – czytamy w nowym komunikacie.

Straż Graniczna zwróciła ponadto uwagę, że wszyscy cudzoziemcy znajdujący się po stronie białoruskiej wjechali i przebywają tam legalnie. Jak podkreślono, migranci inspirowani przez służby białoruskie forsują polską granicę, by jak najszybciej dostać się do wybranych krajów Europy Zachodniej.

