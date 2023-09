Kryzys migracyjny trwa. Zaskakujący widok po otwarciu przestrzeni ładunkowej

Choć od pewnego czasu na granicy polsko-białoruskiej działa bariera, nadal nie brakuje osób, które usiłują nielegalnie przedostać się do Polski. Migranci wybierają te odcinki, gdzie nie ma płotu – takie jak bagna czy rzeki. Choć służby codziennie informują o zatrzymaniach, to niektórym cudzoziemcom udaje przedostać się do Polski. Jednak nasz kraj nie jest ich miejscem docelowym.

Ostatniej doby funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, na drodze krajowej nr 18 w kierunku Berlina, zatrzymali do kontroli Fiata Ducato na polskich numerach rejestracyjnych. Za kierownicą pojazdu, który przystosowany był wyłącznie do przewozu towarów, siedział obywatel Uzbekistanu. Po otwarciu przestrzeni ładunkowej, funkcjonariusze ujawnili aż 30 osób, w tym pięcioro małoletnich.

Straż Graniczna udaremniła prób migrantów. 30 Syryjczyków w przestrzeni bagażowej

Okazało się, że osoby te to obywatele Syrii. „Po przeprowadzonej kontroli legalności pobytu ustalono, że cudzoziemcy przebywają na terytorium RP bez uprawniających ich do tego dokumentów oraz usiłowali, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, nielegalnie przekroczyć granicę z Polski do Niemiec. Wszyscy mieli przy sobie dokumenty potwierdzające pobyt obywatela Państwa trzeciego na terytorium Słowacji” – przekazała w komunikacie Straż Graniczna.

Zwrócono także uwagę na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą przewożenie takiej grupy osób w przestrzeni na ładunek. Zatrzymani potwierdzili, że chcieli dostać się do Berlina. Teraz wszyscy cudzoziemcy otrzymają decyzje o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia.

Już od kilku tygodni niemieckie służby zwracają szczególną uwagę na rosnącą liczbę migrantów na ich granicach. Z szacunkowych danych wynika, że nawet 300 osób dziennie próbuje nielegalnie przedrzeć się przez granicę Niemiec. Dla lokalnych władz napływ nielegalnych migrantów stanowi coraz większy problem.

