„Propaganda Łukaszenki docenia treści zawarte w filmie Holland”. Żaryn pokazał dowody

Podczas 80. Festiwalu Filmowego w Wenecji polska produkcja otrzymała wyjątkowe wyróżnienie. Agnieszka Holland za obraz „Zielona granica” dostała nagrodę specjalną. Po projekcji filmu twórcy usłyszeli 15-minutowe owacje na stojąco. – To nie był łatwy film do nakręcenia z wielu powodów. Jedne możecie sobie wyobrazić, innych nie. Było trudno, ale to był także nasz obowiązek. Musieliśmy go wypełnić – powiedziała ze sceny.

Z goła inne zdanie na temat filmu mają funkcjonariusze Straży Granicznej. W oświadczeniu zatytułowanym „Tylko świnie siedzą w kinie” stwierdzili m.in. że jest to „antypolski, skandaliczny i propagandowy produkt”. Podobnego zdania jest Zbigniew Ziobro. – Nie mogę pozostać obojętna na tak otwarty i brutalny atak – skomentowała sprawę reżyserka, zapowiadając kroki prawne. Wsparł ją Jurek Owsiak, który zaapelował do Zbigniewa Ziobry, aby przestał używać „tego krwawego i przerażającego języka”.

Żaryn pisze o filmie Holland. „Białoruska propaganda zachwycona ”

Teraz na artykuły w białoruskiej prasie zwrócił uwagę Stanisław Żaryn. „Białoruska propaganda zachwycona filmem Agnieszki. Holland. Materiał o „Zielonej Granicy” wychwala obraz i przekonuje, że pokazuje on faktyczne wydarzenia” - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP i załączył zdjęcia pokazujące artykułu w zagranicznej prasie.

„Materiał propagandowy szerzy przy tej okazji kłamstwa o skazywaniu przez Polskę ludzi na śmierć, zwalczaniu prawdy o tym co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej oraz o „nazistowskich” praktykach Straży Granicznej. Propaganda Łukaszenki docenia treści zawarte w filmie Holland, ponieważ zawiera on przekaz spójny z działaniami informacyjnymi Białorusi i Rosji przeciwko Polsce” - podsumował Żaryn.

