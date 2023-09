Kryzys na granicy z Białorusią. Takiego raportu nie było dawno

Straż Graniczna codziennie publikuje raporty o sytuacji na granicy z Białorusią. Kryzys migracyjny rozpoczął się w połowie 2021 roku i od tego czasu na obszarze przygranicznym dochodzi do różnych incydentów. Reżim Alaksandra Łukaszenki zwabił migrantów w to miejsce złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej.

Kryzys na granicy z Białorusią. Najnowszy raport SG

W najnowszym raporcie Straż Graniczna poinformowała o 5 cudzoziemcach, którzy podeszli pod barierę, a na widok polskich patroli zawrócili na Białoruś. Incydenty miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki Straży Granicznej Mielnik i Dubicze Cerkiewne. Jak przekazali mundurowi, w tym miesiącu odnotowano już 340 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W skali roku jest to 21 tys. incydentów.

Polscy mundurowi dostali „alert”. SG opublikowała nagranie

Kilka dni temu na oficjalnym profilu Straży Granicznej na portalu X (dawniej Twitter) zostało również opublikowane nagranie, na którym uwieczniono próbę przekroczenia polskiej granicy przez cudzoziemców. Do zdarzenia doszło na odcinku patrolowanym przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Czeremcha.

„Alert o naruszeniu bariery odebrali funkcjonariusze w Centrum Nadzoru w Białymstoku. W miejsce zdarzenia skierowano patrol” – czytamy. Cudzoziemcy wycofali się w głąb Białorusi, gdy zobaczyli polskich funkcjonariuszy.

Pod koniec sierpnia w Warszawie – w odpowiedzi na presję migracyjną, a także relokację najemników z Grupy Wagnera na Białoruś – odbyło się spotkanie szefów resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. – Zażądaliśmy od reżimu Łukaszenki natychmiastowego opuszczenia przez Grupę Wagnera terenu Białorusi, a także natychmiastowego opuszczenia strefy przygranicznej przez nielegalnych migrantów gromadzonych przez służby białoruskie oraz odesłania ich do krajów, z których pochodzą – poinformował wówczas Mariusz Kamiński.

