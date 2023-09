Tak wygląda taktyka migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. SG opublikowała nagranie

Straż Graniczna przekazała najnowsze wieści z granicy polsko-białoruskiej. Z raportu polskich służb wynika, że dzięki alertom z bariery elektronicznej w ręce funkcjonariuszy wpadło w miniony weekend 9 osób. Do zatrzymania doszło na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze. Wszyscy zatrzymani to obywatele Syrii.

Straż Graniczna podkreśliła, że Polska nie była dla migrantów miejscem docelowym a młodzi mężczyźni byli dobrze przygotowani do nielegalnego przekroczenia granicy i przedostania się przez Polskę do wybranych krajów Europy Zachodniej. W raporcie zaznaczono, że celem cudzoziemców było pominięcie jakichkolwiek procedur obowiązujących w Polsce, chociażby udzielenia ochrony międzynarodowej.

Polska może zamknąć przejścia graniczne z Białorusią

Straż Graniczna poinformowała też, że w poniedziałek 11 września do Polski z terytorium Białorusi w sposób nielegalny próbowało dostać się trzech cudzoziemców. Jedna osoba podeszła pod barierę, a na widok polskich patroli zawróciła w głąb Białorusi.

– Jest zdecydowanie spokojniej, co nie znaczy, że „coś” nie może się wydarzyć. Co chwilę nasze patrole są atakowane kamieniami, są obrzucane jakimiś konarami. Natomiast, rzeczywiście, presja na granicy jest mniejsza – powiedział Maciej Wąsik na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

Wiceszef MSWiA stwierdził, że można upatrywać dwóch przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze jest to wzmocnienie granicy Polski, m.in. poprzez budowę zapory, ale także zwiększenie liczby żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy patrolują obszar przygraniczny. Polityk podkreślił, że wpływ na obecną sytuację na granicy z Białorusią mają również działania polskiej dyplomacji.

– My namówiliśmy do pewnego porozumienia państwa bałtyckie, że jeżeli dojdzie do poważnego incydentu, jeżeli Łukaszenka się nie cofnie, to po prostu dokonamy wspólnie izolacji Białorusi – przypomniał polityk. – Zamkniemy wszystkie przejścia graniczne, jeżeli dojdzie do poważnego incydentu na granicy. Nieważne czy na granicy polskiej, litewskiej czy łotewskiej. Państwa będą działały solidarnie. Zamkniemy wszystkie przejścia, co oznacza kryzys gospodarczy na Białorusi – precyzował Maciej Wąsik.

