Awantura przy granicy polsko-białoruskiej. Błaszczak: Pan jest po stronie Putina

30 sierpnia przy granicy polsko-białoruskiej zorganizowano konferencję prasową z udziałem trzech ministrów: Mariusza Błaszczaka, Zbigniewa Raua oraz Mariusza Kamińskiego. – Polska granica jest i będzie chroniona dzięki polskiemu rządowi, który doprowadził do tego, że na granicy stoi ogrodzenie. Wyobraźmy sonie, co by się działo, gdyby tego ogrodzenia dziś nie było – mówił szef MON. –

Trzeba o tym pamiętać, że te ataki hybrydowe wciąż mają miejsce. Niestety, są tez ludzie dziwni. Być może ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji ich działań, którzy atakują żołnierzy Wojska Polskiego i polskich funkcjonariuszy. Rząd stoi murem za polskim mundurem – dodał polityk PiS.

Granica polsko-białoruska. Awantura na konferencji

W połowie września do sieci trafiło nagranie, na którym widać, że podczas konferencji doszło do spięcia. Przemówienia polityków zakłócał pewien mężczyzna. Jak się okazało, był to były dziennikarz Piotr Czaban, który obecnie jest aktywistą Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. – Panie ministrze, polska Straż Graniczna karmiła tych ludzi, zanim przyjechały media. Proszę nie kłamać. Ile osób zmarło w polskich lasach? – dopytywał.

Aktywista wielokrotnie próbował przerywać wystąpienia polityków. W pewnej chwili podszedł do niego ochroniarz, który poprosił o uspokojenie emocji i zaprzestanie zadawania pytań. – W tej chwili zagraża pan bezpieczeństwu pana ministra. Powoduje pan agresywne zachowanie – stwierdził. – Powoduje pan zagrożenie całej konferencji. Jeśli pan się nie uspokoi, za chwileczkę wezwę tutaj patrol policji. Ja odpowiadam za bezpieczeństwo tego miejsca. W tej chwili utrudnia pan mi czynności. Spowodował pan zagrożenie tej konferencji – dodał.

Zwłoki przy granicy z Białorusią?

W dalszej części nagrania Piotr Czaban przyznał, że sam znalazł w lasach na pograniczu zwłoki trzech osób. — Ile było wywózek? Wstydu nie masz człowieku i odpowiadasz za to, co się dzieje w tych lasach. Dlaczego handlujecie z Białorusią i z Rosją? Dlaczego węgiel jedzie przez Białoruś do Polski? Pan się nie boi tak stać przy płocie? Z tamtej strony mogą stać z karabinami – próbował przekonywać.

W pewnej chwili sytuacja stała się tak napięta, że politycy PiS postanowili zareagować. Zbigniew Rau i Mariusz Błaszczak zapytali Piotra Czabana, po czyjej jest stronie. – Pan nie jest po stronie Polski, pan jest po stronie Putina – odparł szef MON. Te słowa nie uspokoiły aktywisty, który nadal przekrzykiwał polityków.

