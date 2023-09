PiS w nowym spocie atakuje Agnieszkę Holland. „Robi z funkcjonariuszy morderców i sadystów”

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało najnowszy spot. Tym razem jest on poświęcony sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz poświęconemu kryzysowi migracyjnemu filmowi Zielona granica Agnieszki Holland. W klipie partii rządzącej pojawia się Mariusz Błaszczak, który apeluje o stanięcie za polskim mundurem. - Pamiętacie wściekły atak opozycji i powiązanych z nią celebrytów na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy? – pyta szef MON. W tle widać m.in. posła KO Franciszka Sterczewskiego, który próbował przedrzeć się przez kordon polskich służb przy granicy z Białorusią, aby dostarczyć migrantom żywność. W kolejnym ujęciu przypomniano, jak Władysław Frasyniuk porównał polskich żołnierzy do "śmieci".

W dalszej części spotu pojawiają się odniesienia do Zielonej granicy. - Pamiętacie wściekły atak opozycji i powiązanych z nią celebrytów na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy? To znowu się dzieje. Agnieszka Holland właśnie wypuszcza do kin paszkwil obrażający Wojsko Polskie i Straż Graniczną – ocenia Mariusz Błaszczak.

W dalszej części klipu minister obrony narodowej stwierdza, że Agnieszka Holland jest od lat związana z Donaldem Tuskiem oraz Koalicją Obywatelską a nikt ze środowiska opozycji nie skrytykował jej najnowszego filmu. – Nie pozwolimy opozycji i jej celebrytom obrażać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To oni od ponad dwóch lat narażają się na niebezpieczeństwo, ryzykują życiem i zdrowiem, by Polska była bezpieczna. Żołnierzom i funkcjonariuszom należy się szacunek za to, co robią. Jesteśmy murem za polskim mundurem – podsumował szef MON.