Zbigniew Ziobro nie odpuszcza Agnieszce Holland. Wytknął przeszłość jej ojca

Zbigniew Ziobro zamieścił na swoim profilu na Twitterze kolejny wpis, w którym skrytykował Agnieszkę Holland i jej najnowszy film Zielona granica, który jest poświęcony kryzysowi migracyjnemu i sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej. Sadyści w polskich mundurach przerzucają kobietę, przez zasieki. Kobieta upada i krwawi. To fragment »dzieła« Agnieszki Holland – napisał minister sprawiedliwości w mediach społecznościowych. W dalszej części wpisu szef Suwerennej Polski wytknął artystce przeszłość jej ojca. Agnieszka Holland to córka stalinowca, który na ochotnika wstąpił do Armii Czerwonej i stał się propagandzistą zbrodniczego stalinowskiego systemu. Przestudiowała antypolską twórczość ojca i po nowatorsku, w wywiadach i w filmowej produkcji, kontynuuje jego dzieło – ocenił polityk.