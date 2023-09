30 migrantów wzdłuż granicy Polski i Białorusi. Straż Graniczna opublikowała nagranie

Straż Graniczna podkreśliła, że we wtorek 19 września do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 25 cudzoziemców. Zatrzymano 18 obcokrajowców: 11 obywateli Iranu oraz siedmiu Syryjczyków. Z kolei kolejne siedem osób nie pokonało bariery, bo na widok polskich patroli wycofało się do Białorusi. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności placówek SG w Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze, Białowieży oraz Mielniku.

Straż Graniczna zamieściła także nagranie, na którym wydać, że w rejonie ochranianym przez funkcjonariuszy z Mielnika 30 migrantów przemieszczało się wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. „Grupa cały czas monitorowana była przez funkcjonariuszy SG, dzięki systemom obserwacji technicznej. Cudzoziemcy nie podjęli próby przekroczenia granicy, wycofali się do Białorusi” – podkreślono.

twitter

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Dzień wcześniej odnotowano 26 prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej z Białowieży zatrzymali 13 obywateli Syrii. Dwóch obcokrajowców na widok polskich patroli zawróciła do Białorusi. Z kolei funkcjonariusze z Dubicz Cerkiewnych zatrzymali ośmiu migrantów z Erytrei i Etiopii, a trzy osoby wycofały się do w głąb Białorusi na widok polskich patroli.

Straż Graniczna podkreśliła również, że „cudzoziemcy stosują różne taktyki nielegalnego przekraczania granicy, ale wciąż szukają nowych sposobów ominięcia elektronicznych zabezpieczeń ochrony granicy naszego państwa”. Zamieszczono film z 14 osobami, który próbowały nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski. Obcokrajowcy przeprawili się przez rzekę graniczną Leśna Prawa, ale dzięki szybkiej reakcji polskich służb 12 zatrzymano. Dwóch mężczyzn zdecydowało się wrócić do Białorusi.

Czytaj też:

Szokujące zachowanie zamaskowanych migrantów na granicy. „Gdybym cię dorwał…”Czytaj też:

Polacy zauważyli napływ migrantów z Azji i Afryki? Dane są jednoznaczne