Rządowy spot przed seansami „Zielonej granicy”. Donald Tusk nie przebierał w słowach

Donald Tusk skrytykował komentarze polityków PiS, którzy z ogromną chęcią wypowiadają się na temat „Zielonej granicy” Agnieszki Holland, chociaż tak naprawdę nie widzieli filmu.

„Zielona granica”. Donald Tusk o krytyce ze strony PiS

– Polska jest poważnym państwem, mimo że nie mamy poważnej władzy. Najwyżsi przedstawiciele władzy zajęli się recenzjami filmu, którego nawet nie widzieli. To są dziwacy – ocenił szef PO. – Wiecie, czasami, jak z moją wnuczką rozmawiam i pytam, jak się jej podoba jakiś film, to ona mi odpowiada: "dziadek, ja ci nic nie opowiem o tym filmie, bo jeszcze go nie widziałam". Ją stać na tego typu odpowiedź, a tych dziwaków nie – skomentował.

– Jeśli pan Ziobro jest takim pasjonatem, to może sobie pisać recenzje na Filmwebie. Ja w tej sprawie mam jeden bardzo ważny komunikat. Oni rozpętali dość ohydną kampanię. Prawda jest taka, że jeśli ktoś obraził funkcjonariuszy Straży Granicznej, to politycy PiS – skomentował Donald Tusk podczas briefingu prasowego w Kaliszu. Szef Platformy Obywatelskiej nawiązał w ten sposób do afery wizowej.

Donald Tusk o aferze wizowej

– To jest ta władza, która wpuściła za opłacone wizy blisko 300 tys. ludzi. Strażniczki i strażnicy na naszej granicy, a także wojsko, wykonywali rozkazy często bez entuzjazmu, ale służba to służba. I płacą za to bardzo dużą cenę – powiedział były premier. – Oni stoją przed tym płotem, a nad ich głowami jest proceder wpuszczania tysięcy ludzi za płatne wizy. Oni narażają swoje zdrowie i reputację, aby nie wpuścić kobiety z dzieckiem — bo taki jest rozkaz — tylko dlatego, że nie zapłacili paru tysięcy za wizę. Przecież na tym polega ten okropny proceder. I teraz twierdzą, że jakiś film obraża kogoś? – dopytywał.

Jednocześnie szef PO zaznaczył, że „bardzo współczuje tym, którzy noszą mundur i bronią naszych krajów i dowiedzieli się, że to wszystko była fikcja”. – Pilnowali granicę, a tej granicy de facto nie było, bo każdy mógł w Afryce czy Azji kupić wizę i znaleźć się w Polsce. Oni nam teraz zawracają głowę filmem? To jest wstyd! – podsumował Donald Tusk.

Decyzja MSWiA ws. „Zielonej granicy”

W kinach studyjnych w Polsce ma być wyświetlany specjalny spot poprzedzający projekcję filmu „Zielona Granica” Agnieszki Holland. Poinformował o tym podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży, który nazwał film Holland „obrzydliwym paszkwilem”.

–Ten film pokazuje w sposób skrajnie niesprawiedliwy, nieuprawniony, krzywdzący, całą profesjonalną formację, żołnierzy, jest krzywdzący dla instytucji polskiego państwa i dla Polaków – dodał.

Spot, który ma być wyświetlany w kinach studyjnych, zaprezentowano podczas wspólnej konferencji z rzeczniczką Straży Granicznej Anną Michalską. W krótkim filmie pokazano m.in. archiwalne nagrania z kryzysu na przejściu granicznym w Kuźnicy w 2021 roku i zdjęcia zapory. „Służby podległe MSWiA zdały egzamin i powstrzymały szturm na naszą granicę” – mówi narrator.

Czytaj też:

Fragmenty filmu Holland ujawnione przed premierą. TVP tłumaczy to „interesem społecznym”Czytaj też:

Andrzej Duda nie zostawił suchej nitki na „Zielonej granicy”. Filmu Holland jeszcze nie widział