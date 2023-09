Granica ze Słowacją nieszczelna? Nieoficjalnie: Polska rozważa wzmocnienie kontroli

Telewizja twierdzi, że plany mają związek z nieszczelności słowackich granic. „Szlakiem bałkańskim przez Słowację do Polski dostają się nielegalni migranci. Decyzję o wzmocnieniu kontroli ma ogłosić w najbliższym czasie szef MSWiA Mariusz Kamiński” – podaje Polsat News.

Rzeczniczka Straży Granicznej zwraca uwagę na rosnącą liczbę nielegalnych migrantów, którzy przedostają się do Polski z tego kierunku. Anna Michalska przekazała, że służby zatrzymały w tym roku 544 nielegalnych imigrantów. W ubiegłym roku o tej porze liczba to wynosiła 122. – Migracja wzrosła 7-krotnie. To jest z 60 do prawie 450 migrantów na odcinku ze Słowacją. Na odcinku z Czechami dwukrotnie – powiedziała Polsat News.

Kryzys migracyjny trwa. Nielegalny proceder nie tylko na granicy z Białorusią

Z końcem maja tego roku Słowacja tymczasowo przywróciła kontrole graniczne na wszystkich wewnętrznych granicach lądowych tj. z Austrią, Czechami, Węgrami i z Polską oraz w lotniczych przejściach granicznych. Decyzja miała związek z odbywającą się wówczas Międzynarodową Konferencja Bezpieczeństwa Globsec 2023 Bratysława.

Tymczasem wciąż trwa napór na polsko-białoruską granicę. 24 września miało miejsce 38 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W sobotę takich przypadków było – 40, w piątek – 17. Na widok polskich służb 20 osób zawróciło na Białoruś. Zdarzenia z nielegalną migracją zostały odnotowane na odcinkach ochranianych przez Placówki SG: w Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Narewce i w Czeremsze. Wśród ujawnionych obcokrajowców znajdowali się między innymi obywatele: Syrii, Iranu, Erytrei, Etiopii, Konga i Jemenu.

Od początku 2023 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali 453 osoby zaangażowane w organizowanie nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy.

