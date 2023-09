Polska wzmocni ochronę na granicach? Rzecznik rządu stawia sprawę jasno

Polsat News poinformował, że polski rząd planuje wzmocnić kontrolę na granicy ze Słowacją. Powód? Szlakiem bałkańskim do naszego kraju mają się dostać nielegalni migranci. Z danych Straży Granicznej wynika, że w 2023 roku zatrzymano już 544 cudzoziemców, którzy próbowali dostać się do Polski od strony Słowacji.

– W ubiegłym roku o tej porze liczba to wynosiła 122. Migracja wzrosła 7-krotnie. To jest z 60 do prawie 450 migrantów na odcinku ze Słowacją. Na odcinku z Czechami dwukrotnie – przekazała rzeczniczka SG Anna Michalska.

Polska wzmocni ochronę na granicach?

Medialne doniesienia skomentował rzecznik rządu. – Faktycznie od jakiegoś czasu otrzymujemy informacje że tzw. szlakiem bałkańskim, między innymi przez Słowację, przemieszczają się grupy imigrantów, którzy później trafiają m.in. do Niemiec – powiedział polityk w rozmowie z Polsat News.

Piotr Mueller zaznaczył, że cudzoziemcy traktują Słowację i Polskę jako miejsce transferu. – Dlatego też gdy otrzymaliśmy te informacje, zaczęliśmy je weryfikować i w tej chwili przed nami ta decyzja, czy faktycznie podjąć dodatkowe środki ochrony na granicy polsko-słowackiej – stwierdził. Polityk PiS dodał, że są prowadzone analizy, jak może potencjalnie wyglądać migracja z Lampedusy. – Wiemy doskonale, że Francuzi już podjęli dodatkowe kroki, jeżeli chodzi o zabezpieczenie swoich granic pod kątem przemieszczania się migrantów z terytorium Włoch – komentował.

Problemy nie tylko na granicy z Białorusią

Piotr Muller nie powiedział wprost, czy polskie władze zdecydują się na wzmocnienie kontroli na granicy ze Słowacją. Nie wykluczył jednak takiego rozwiązania. – W tej chwili trwają analizy i faktycznie bierzemy pod uwagę zaostrzenie kontroli w tym obszarze, podjęcie kroków, które zabezpieczą te trasy. Nie została jeszcze podjęta decyzja na 100 proc., bo chcemy to zrobić w porozumieniu czy używając też kanałów dyplomatycznych z naszymi partnerami. Nie chcemy ich zaskoczyć tą decyzją – wyjaśnił rzecznik rządu.

Nie jest wykluczone, że podobne środki zostaną zastosowane także na granicy z Niemcami.



Czytaj też:

Hołownia o aferze wizowej. „Doprowadzili do tego, że ktoś nie chce wpuszczać Polaków”Czytaj też:

Tak migranci próbowali sforsować granicę polsko-białoruską. SG pokazała nagranie