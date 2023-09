Agresywna grupa na granicy z Białorusią. Tak zareagowali na widok polskich służb

Każdego dnia polskie służby raportują o wydarzeniach, które miały miejsce na polsko-białoruskiej granicy. Pomimo budowy zapory, wciąż nie brakuje cudzoziemców, którzy w nielegalny sposób usiłują przedostać się do kraju. Część prób kończy się zatrzymaniem. Niektórzy migranci na widok służb zawracają na Białoruś. W najbliższej przyszłości ze względu na „zagrożenie hybrydowe” na granicy ma pojawić się więcej żołnierzy.

Z nowego komunikatu Straży Granicznej wynika, że ostatniej doby do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 53 cudzoziemców m.in. obywateli Iraku, Afganistanu i Syrii. Cztery osoby na widok patroli zawróciło na Białoruś. W raporcie wskazano, że na odcinku Placówki Straży Granicznej Białowieża i Narewka grupa agresywnych cudzoziemców rzucała kamieniami w patrole.

Mariusz Kamiński: Wprowadzamy stałe i doraźne kontrole na granicy ze Słowacją

W ostatnim czasie nie tylko granica z Białorusią jest miejsce, gdzie dochodzi do nielegalnego procederu. Migranci docierają do Polski także przez Słowację. „W związku z nasiloną presją migracyjną szlakiem bałkańskim przez Słowację, Straż Graniczna wprowadziła na granicy polsko-słowackiej stałe i doraźne kontrole busów i innych pojazdów mogących przewozić nielegalnych migrantów z tego kierunku” – przekazał we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska wzmacnia kontrolę na granicy ze Słowacją, Z danych Straży Granicznej wynika, że w 2023 roku zatrzymano już 544 cudzoziemców, którzy próbowali dostać się do Polski od strony Słowacji. W porównaniu z danymi z poprzednich lat jest to ogromny wzrost.

Rzeczniczka SG Anna Michalska zaznaczyła z kolei, że jest to granica wewnętrzna strefy Schengen, a co za tym idzie strażnicy nie mogą prowadzić żadnych kontroli granicznych. – Nie możemy w żaden sposób utrudniać tych kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Jedyne, co możemy robić, to kontrole legalności pobytu, kontrole na drogach dojazdowych do granicy. I to robimy. Ale to są tylko kontrole wyrywkowe – wyjaśniła.

