Zmiany na granicy z Czechami i Słowacją. Kaczyński ujawnił szczegóły

W trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Pruszkowie Jarosław Kaczyński po raz kolejny odniósł się do afery wizowej. Prezes PiS wyraźnie bagatelizował całą sprawę podkreślając że „żadnej wielkiej afery nie ma”.

Afera wizowa. Jarosław Kaczyński komentuje

– To jest kłamstwo numer jeden ostatniego 30-lecia. Nikt żadnych 250 tysięcy wiz nie wydawał – zapewniał polityk. Wicepremier w gabinecie Mateusza Morawieckiego przyznał, że faktycznie istnieje problem szlaku bałkańskiego. – W tej chwili uchodźcy idą przez kraje bałkańskie, przez Węgry, Słowację i jedni później przez Czechy i do Niemiec, a inni wygodniejszą drogą, przez Polskę, bo to są lepsze autostrady, równoleżnikowe i można dotrzeć łatwiej do Niemiec – mówił prezes PiS.

– To, że dzisiaj Niemcy się zabezpieczają, na co nasi przeciwnicy się z radością powołują, i wprowadzają jakieś kontrole na swojej granicy z nami i z Czechami, to właśnie wynik tego procesu – wyjaśniał.

Zmiana na granicy z Czechami i Słowacją

Jednocześnie Jarosław Kaczyński poinformował, że „jako osoba odpowiedzialna w rządzie za sprawy bezpieczeństwa, wydał polecenie, żeby granica ze Słowacją i z Czechami została poddana szczególnej kontroli i wzmocniona”.

– Tu nie chodzi o żaden gest przeciwko tym krajom. My chcemy być z nimi i jesteśmy w najlepszych stosunkach, ale chodzi o to, że nie możemy tej sytuacji tolerować. Mam nadzieję, że to będzie sytuacja przejściowa, ale musimy to zrobić – tłumaczył wicepremier.

Niemcy wzmacniają kontrolę na granicy z Polską i Czechami

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser poinformowała w środę, że Niemcy „chcą wprowadzić tymczasowe kontrole na granicach z Polską i Czechami”. – Jesteśmy w ścisłym kontakcie z naszymi partnerami z Polski i Czech tak, aby po obu stronach udało się wypracować współpracę poprzez elastyczne i mobilne kontrole w różnych miejscach – przekazała Faeser na konferencji prasowej, a jej wypowiedź cytuje TVN24. Szefowa MSW podkreśliła, że niemieckie władze „chcą zapobiegać działalności przemytniczej, a jednocześnie zapewnić, aby kontrole miały jak najmniejszy wpływ na ruch graniczny”.

