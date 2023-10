Straż Graniczna odniosła się do artykułu „Wyborczej”: Bzdura. Nie ma takich danych

W piątek w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł Wojciecha Czuchnowskiego zatytułowany „»Wyborcza« ujawnia raport Straży Granicznej: Dziurawa zapora PiS na granicy z Białorusią”. Autor przekonuje w tekście, że zapora na granicy polsko-białoruskiej jest nieskuteczna w walce z nielegalną migracją i cytuje dane, które mają pochodzić z wewnętrznego raportu Straży Granicznej.

Straż Graniczna odpowiada na zarzuty „Wyborczej”: Bzdura. Nie ma takich danych

Zgodnie z podanymi przez „Wyborczą” danymi liczba uchodźców, którzy od 1 stycznia do 17 września 2023 roku przekroczyli granicę od strony Białorusi wyniosła 32046, z czego 17488 osób zostało zatrzymanych już po polskiej stronie granicy i cofniętych „w procedurze pushback”, a 12971 dotarło przez Polskę do Niemiec. Zaznaczono przy tym, że dane są o tyle nieprecyzyjne, że te same osoby mogą być liczone kilka razy podczas kolejnych prób przekroczenia granicy.

Straż Graniczna odpowiedziała na zarzuty w niedzielnym wpisie zamieszczony w portalu X (dawniej Twitter).

„We wrześniu br. było 1077 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski, w tym roku 21,8 tys. Bzdurą są dane publikowane przez jeden z dzienników o 30 tys. »przejść« przez granicę (a nie prób)! Te dane są nieprawdziwe! Nie ma takich danych!” – czytamy.

Straż Graniczna podkreśla, że „wszystkie zdarzenia na granicy są rejestrowane dzięki barierze elektronicznej oraz innym urządzeniom obserwacji technicznej”. „Straż Graniczna szczegółowo monitoruje odcinek granicy z Białorusią. Zdarzeń było 21,8 tys., w tym również podejścia pod barierę, kiedy cudzoziemcy sami wycofali się na teren Białorusi” – dodano.

Nowy raport Straży Granicznej

Straż Graniczna opublikowała też nowy raport dotyczący prób przekroczenia granicy w ciągu poprzedniego dnia.

„W dniu 30.09 do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 48 cudzoziemców m.in. obywateli Afganistanu i Syrii, w tym 9 osób na widok patroli polskich zawróciło na Białoruś. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach PSG Białowieża i PSG Dubicze Cerkiewne” – czytamy w raporcie.

