Atak przy granicy polsko-białoruskiej. SG opublikowała bulwersujące nagranie

Nie ustaje presja migracyjna przy granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna przedstawiła właśnie najnowszy raport. Z opublikowanych danych wynika, że w poniedziałek 2 października do Polski próbowało się nielegalnie przedostać 24 cudzoziemców. Pogranicznicy z placówki w Białowieży zauważyli grupę 11 migrantów, którzy nielegalnie przeprawili się do naszego kraju przez rzekę Przewłokę.

Do niebezpiecznego incydentu doszło natomiast na odcinku ochranianym przez funkcjonariuszy SG z Mielnika. Dziesięcioosobowa grupa cudzoziemców obrzuciła patrole Straży Granicznj kamieniami. Nagranie ze zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych. W komunikacie polskich służb podkreślono, że nikt nie doznał obrażeń.

Atak na polskie służby przy granicy z Białorusią

Był to kolejny atak na polskie służby przy granicy z Białorusią w ostatnich dniach. W niedzielę 1 października do Polski próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 60 migrantów. W tej grupie znaleźli się m.in. obywatele Iraku oraz Iranu. Do prób wejścia na teren UE bez wymaganych dokumentów dochodziło na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Czeremsze oraz Białowieży.

Z kolei pogranicznicy z Dubicz Cerkiewnych padli ofiarami ataków ze strony migrantów. Jak czytamy w raporcie, grupa cudzoziemców po stronie białoruskiej obrzuciła polski patrol kamieniami i gałęziami. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

