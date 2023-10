Duża akcja na granicy. To spotkało migrantów, którzy nie zawrócili na Białoruś

Kolejna niespokojna dobra na polsko-białoruskiej granicy. Służby odnotowały 125 prób nielegalnego przedarcia się do kraju. Doszło też do dwóch ataków na patrole. Ostatnie komunikaty Straży Granicznej wskazują, że presja migrantów nie słabnie. Dochodzi też do zatrzymań kurierów, którzy uczestniczą w nielegalnym procederze inicjowanym przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Z raportu wynika, że 8 października funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Białowieży odnotowali obecność 30 osób, które nielegalnie przeprawiały się przez rzekę Leśna Prawa. Podano, że 15 osób na widok patroli zawróciło na Białoruś, natomiast zatrzymano obywateli Konga, Syrii, Somalii, Sudanu i Jemenu. Zamieszczono nagranie z monitoringu, które obrazuje jak do tego doszło.

Niepokojące dane w nowym raporcie Straży Granicznej. Presja migrantów nie słabnie

W ciągu ostatnich 24 godzin doszło też do niebezpiecznych incydentów. Placówka Straży Granicznej w Narewce podaje, że polskie patrole zostały dwukrotnie obrzucone kamieniami po tym, jak udaremniły próbę przedostania się z Białorusi do Polski grupie osób.

W ubiegłym tygodniu z wizytą w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej przebywała kilkudziesięcioosobowa delegacja przedstawicieli Grupy Sterującej Dyrektorów Generalnych Urzędów Imigracyjnych. Celem wizyty było zapoznanie z aktualną sytuacją migracyjną na polsko-białoruskiej granicy.

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek przedstawił gościom aktualną sytuację migracyjną na ochranianym odcinku polsko-białoruskiej granicy. Następnie przedstawiciele wyższego szczebla Grupy Sterującej GDISC (General Directors’ Immigration Services Conference) udali się w teren, gdzie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem bariery technicznej i elektronicznej na granicy.

twitterCzytaj też:

Migranci przedostali się ze Słowacji. Reakcja kierowcy busa na widok służb była natychmiastowaCzytaj też:

Najnowsze dane z polsko-białoruskiej granicy. Zatrzymano migrantów z rosyjskimi wizami