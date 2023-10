Ataki na patrole na granicy polsko-białoruskiej. Syryjczycy zatrzymani w innym miejscu

Na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do kolejnych prowokacji. W ciągu minionej doby do Polski usiłowało się przedostać co najmniej 105 osób.

Zapora na granicy polsko-białoruskiej nie zatrzymała całkowicie nielegalnej migracji do Polski. Nadal nie brakuje osób, które chcą nielegalnie przedostać się do Unii Europejskiej. We wtorek 10 października funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na tym procederze 105 cudzoziemców. Atak na patrol Do prowokacji wymierzonej w polskie służby doszło na odcinku ochranianym przez pograniczników z placów w Dubiczach Cerkiewnych. Funkcjonariuszy zaatakowała tam grupa około 20 cudzoziemców. Obcokrajowcy rzucali w stronę patrolu kamienie i palące się konary. Nikt nie doznał obrażeń. Straż Graniczna opublikowała nagranie z tego incydentu. Widać na nim lecące w stronę polskich służb obiekty, w tym przerzucane przez zaporę podpalone gałęzie. Osoby, które nielegalnie przekroczyły polską granicę, zostały zatrzymane także na odcinkach ochranianych przez placów ki w Płaskiej, Narewce, Białowieży i Czeremsze. Wśród cudzoziemców usiłujących przedrzeć się do Polski bez stosownych dokumentów zidentyfikowano obywateli Afganistanu, Iranu, Indii i Syrii. Od początku 2023 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali już ponad 21 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Nielegalna migracja przez granicę ze Słowacją Granica polsko-białoruska to nie jedyne miejsce, na którym skupiona jest uwaga Straży Granicznej. Od kilku dni pogranicznicy prowadzą kontrole na granicy ze Słowacją. We wtorek 10 października skontrolowali ponad 9 tys. osób i 4,4 tys. pojazdów, a od 4 października, kiedy ruszyły kontrole – ponad 70,2 tys. osób i 30 tys. pojazdów. Także w pobliżu granicy polsko-słowackiej zatrzymywani są nielegalni migranci. Wczoraj w ręce pograniczników z Tuplic wpadły dwie grupy migrantów, składające się łącznie z 19 Syryjczyków. Czytaj też:

