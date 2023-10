Migranci wybili szyby w pojeździe SG. Najnowszy raport z granicy

W czwartek Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby jej funkcjonariusze udaremnili kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy między Polską i Białorusią. Z danych zawartych w najnowszym raporcie SG wynika, że do Polski próbowało nielegalnie przedostać się 60 osób. Byli to obywatele m.in. Syrii, Iranu i Indii.

Strażnicy z Michałowa zatrzymali również dwie osoby, które stawiły się na granicy w celu odebrania z niej grupy migrantów. Jak donosi SG, są to obywatele Mołdawii.

Funkcjonariusze służący w posterunku Straży Granicznej w Białowieży poinformowali, że doszło do incydentu, w którym, próbujący przedostać się przez granicę, migranci obrzucili gałęziami i kamieniami, należący do SG pojazd. Wskutek tego ataku w samochodzie wybite zostały szyby.

Migranci również na południu Polski

W środę SG informowała, że do Polski próbowano nielegalnie wjechać także od południa. Funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem zostali poinformowani przez policjantów patrolujących przygraniczne miejscowości, że w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy został zatrzymany obywatel Ukrainy, który w przestrzeni ładunkowej volkswagena przewoził 8 nielegalnych migrantów. Wszystkie zatrzymane osoby przekazano funkcjonariuszom z Placówki SG w Zakopanem, którzy podjęli czynności służbowe wobec Syryjczyków (7 osób dorosłych i jednego dziecka) oraz przewożącego ich Ukraińca.

Wobec 6 obywateli Syrii Komendant PSG w Zakopanem z urzędu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu oraz wydał postanowienia o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji, w postaci zgłaszania się do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Dwóch obywateli Syrii złożyło wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej i udali się do ośrodka dla cudzoziemców, gdzie będą oczekiwać na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

