Sterczewski o polsko-białoruskiej granicy: Straż Graniczna powinna stworzyć punkty recepcyjne

Franciszek Sterczewski wziął udział w programie „Popołudniowa rozmowa” w RMF FM. Poseł Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, jak powinny przebiegać rozmowy z Andrzejem Dudą i ocenił, jakie błędy podczas kampanii wyborczej popełniło Prawo i Sprawiedliwość. Odniósł się także do kryzysu migracyjnego oraz działań służb na polsko-białoruskiej granicy.

Sterczewski: Służby muszą zmienić praktyki

Aktywista stwierdził, że dotychczasowe decyzje polskiego rządu skutecznie blokowały tworzenie statystyk związanych ze śmiertelnością na granicy z Białorusią. – Wbrew Konstytucji wprowadzał stan wyjątkowy, który uniemożliwiał dotarcie z pomocą organizacjom pomocowym – argumentował. Podkreślił, że sytuacja nie uległa zmianie i w Polsce „wciąż panuje to bezprawie”.

Na antenie RMF FM przedstawił swój plan walki z nielegalną migracją na polsko-białoruskiej granicy. – To, co musi się zmienić natychmiast po powstaniu nowego rządu, to zmiana praktyki polskich służb – przyznał, podkreślając, że powinny obowiązywać takie same zasady, jak na przejściach granicznych z Ukrainą. – Straż Graniczna powinna stworzyć punkty recepcyjne i współpracować z organizacjami pomocowymi – kontynuował.

Poseł KO o walce z nielegalną migracją

Sterczewski stwierdził, że funkcjonariusze powinni najpierw udzielać ludziom pomocy, a dopiero potem sprawdzać, kto „ma prawo do międzynarodowej ochrony”. Dodał, że zażegnanie kryzysu humanitarnego wymaga aktywnego udziału Unii Europejskiej i ponadnarodowej współpracy. – Musimy pamiętać, że to nie jest tylko granica polska, to jest granica Schengen, granica unijna (...) Chodzi o finansowanie ochrony tej granicy i finansowanie pomocy – wyjaśnił.

Poseł KO wymienił również inne metody, które mogą pomóc służbom. – Po pierwsze, monitoring. Dotychczas niestety, wbrew deklaracjom polskiego rządu, nie było żadnej kontroli – oznajmił, podkreślając, że „płot nie działa”. Oświadczył również, że niezbędne jest „potraktowanie tych ludzi zgodnie z prawem”, czyli Konwencją Genewską i ujętej w niej podstawie polityki azylowej.

Czytaj też:

Białorusin przewoził 21 migrantów w specjalnej skrytce. SG publikuje nagranie z akcjiCzytaj też:

Morawiecki: Polska podtrzyma twarde weto w sprawie paktu migracyjnego