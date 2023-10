Migranci zaatakowali polski patrol. W ruch poszły nie tylko kamienie

Granica Polski z Białorusią od ponad dwóch lat znajduje się pod szczególnym nadzorem służb. Wszystko za sprawą inspirowanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki presji migracyjnej. Cudzoziemcy z Afryki i Azji są wabieni przez białoruskie służby wizją łatwego przedostania się do Unii Europejskiej.

Ataki migrantów na patrole Straży Granicznej

Obecnie na granicy polsko-białoruskiej stoi zapora, która w dużej mierze powstrzymuje migrantów. Mimo tego nie brakuje prób nielegalnego przedostania się do Polski. W sobotę do naszego kraju usiłowały się przedrzeć 72 osoby. Na widok patroli Straży Granicznej 17 z nich zawróciło na stronę białoruską.

Na odcinku ochranianym przez pograniczników z Białowieży doszło do incydentów. Polskie patrole zostały obrzucane przez migrantów kamieniami i konarami. Momentem zapalnym było udaremnienie grupie 10 osób próby przedostania się do Polski. Aby zwiększyć ochronę przed atakami migrantów, w połowie października Straż Graniczna otrzymała nowe wyposażenie.

Nowe wyposażenie Straży Granicznej

Auta terenowe wykorzystywane przez Straż Graniczną podczas patroli zostały wyposażone w kraty, które osłaniają wszystkie szyby w aucie. Te, które znajdują się na przedniej szybie, mogą być odsuwane i nasuwane w miarę potrzeb. „Zabezpieczamy pojazdy przed zniszczeniem, ale przede wszystkim chronimy życie i zdrowie funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w bezpośredniej ochronie granicy” – podkreślono w komunikacie.

W ostatnich dniach Straż Graniczna zamówiła także 41 kompletów monokularów noktowizyjnych „MU-3AM”. Zamówionych zostało także 40 kompletów monokularów termowizyjnych „MT-1”. Mają one pomóc w skuteczniejszej obserwacji pasa przygranicznego w trudnych warunkach, w tym po zmierzchu i w nocy. Sprzęt będzie produkowała polska firma PCO S.A., wchodząca w skład grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowe. Monokulary trafią do pograniczników do końca roku.

