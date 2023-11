Niespokojna doba przy granicach z Białorusią i Słowacją. Najnowszy raport SG

Nie ustaje presja migracyjna przy granicy polsko-białoruskiej. Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że we wtorek 31 października do Polski próbowało się nielegalnie przedostać 140 cudzoziemców. W tej grupie znaleźli się m.in. obywatele Iranu oraz Etiopii.

Kastet w prezencie dla migranta

Funkcjonariusze z placówki SG w Białowieży zauważyli 24 osoby, które próbowały przeprawić się do Polski przez rzekę Przewłokę. Na widok patroli 19 osób porzuciło swoje plany i postanowiło zawrócić na Białoruś. Przy granicy z Białorusią doszło także do zatrzymań. W ręce służb wpadło dwóch obywateli Ukrainy, którzy ułatwiali migrantom nielegalne wkroczenie na teren Unii Europejskiej.

Z najnowszych informacji Straży Granicznej wynika również, że funkcjonariusze ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku odnaleźli kastet w przesyłce, której adresatem był jeden z mieszkańców. Był on ukryty w kurtce, w wewnętrznej kieszeni pod podszewką. Paczka miała trafić do obywatela Tadżykistanu. Do ośrodka przyniósł ją osobiście brat cudzoziemca.

Kontrole przy granicy polsko-słowackiej

Straż Graniczna opublikowała również raport z granicy polsko-słowackiej. W ciągu ostatniej doby skontrolowano ponad 8800 osób i blisko 4100 pojazdy. Pogranicznicy z Bielska-Białej znaleźli 17 obywateli Syrii, którzy weszli do Polski od strony Słowacji bez wymaganych dokumentów.

Łącznie od 4 października, a więc od momentu, w którym w życie weszły przepisy zaostrzające kontrole przy granicy ze Słowacją, funkcjonariusze SG sprawdzili łącznie 335 200 osób oraz ponad 111 500 pojazdów.