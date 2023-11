Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 40-letniego Polaka

Presja cudzoziemców na polsko-białoruską granicę nie ustaje. Od pewnego czasu liczba nielegalnych prób przedarcia się do kraju utrzymuje się na podobnym poziomie. Za sprawą zainicjowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki kryzysu migracyjnego dochodzi do wielu niebezpiecznych incydentów.

Straż Graniczna przekazała, że 3 listopada do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 124 cudzoziemców, m.in. obywateli Egiptu, Erytrei, Jemenu. 34 z nich na widok polskich patroli zawróciły na Białoruś. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Mielniku raportują, że grupa cudzoziemców rzucała kamieniami w polskie patrole. Zapewniono, że w zdarzeniu tym nikt nie doznał obrażeń.

Polak zatrzymany na polsko-białoruskiej granicy. Usłyszał zarzuty

W nielegalnym procederze pomagają kurierzy, którzy pomagają przedostać się do Polski. Pogranicznicy z placówki w Michałowie za pomocnictwo zatrzymali obywatela Ukrainy, który przyjechał po odbiór migrantów. Dzień wcześniej służby poinformowały o zatrzymaniu 40-letniego obywatela Polski zaangażowanego w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy naszego państwa.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek. Służby ustaliły, że 40-latek czerpał korzyści finansowe z koordynowania i organizowania transportów nielegalnych migrantów do Niemiec. W komunikacie przekazano, że mężczyzna usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy do czego się przyznał i poddał dobrowolnie karze 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby wynoszący 3 lata.

Polak otrzymał dodatkowo zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 10 tys. zł. Pogranicznicy od początku roku zatrzymali już 567 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy. 493 na odcinku granicy polsko – białoruskiej i 74 w rejonie granicy polsko – litewskiej.

