Szajka przemytników rozbita. Transportowali cudzoziemców przez polsko-białoruską granicę

Byli to przede wszystkim obywatele Palestyny, Iraku czy Syrii. Nie posiadali odpowiednich dokumentów. Wystarczyło jednak, że mieli kilka tysięcy dolarów, by członkowie międzynarodowej grupy przestępczej zajęli się organizacją całego przedsięwzięcia. Z Białorusi cudzoziemcy trafiali najpierw do Polski, a następnie z Polski do Niemiec.

Prokuratura postawiła zarzuty 6 osobom



Szajka przemytników rozbita została przez funkcjonariuszy z Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadbużańskiego Oddziału SG – poinformowała 20 listopada Komenda Główna. Ich pracę nadzorował zaś Lubelski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. SG ocenia, że przestępcy – Białorusini, Irakijczycy, Ukraińcy i Polacy – mogli umożliwić przemyt nawet 2,6 tys. osobom.

Obecnie prowadzone jest śledztwo ws. 32 podejrzanych obywateli: Gruzji, Turcji, Iraku, Syrii, Ukrainy i Polski. W sprawę zaangażowane są służby niemieckie, polskie i litewskie, które współpracują z Europolem i Eurojustem (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych). Lubelska prokuratura przedstawiła zarzuty 6 osobom, którym grozi nawet 8 lat więzienia. Jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany – na 3 miesiące. Kolejnych 5 osób natomiast otrzymało zakaz opuszczania granic Polski i zastosowano wobec nich policyjny dozór.

Polskie służby zatrzymały 10 osób

Podobnym sukcesem funkcjonariusze Straży Granicznej chwalili się w lipcu. Wówczas udało się zatrzymać 10 członków gangu przemytników. Organizowali oni transport przez Polskę imigrantom z Afganistanu czy Iraku – informował TVN24. Gdy docierali już pod granicę polsko-niemiecką, opuszczali pojazd i szli dalej pieszo. Od każdego cudzoziemca przestępcy inkasowali 5 tys. euro (blisko 22 tys. zł).

