Cudzoziemcy starli się z funkcjonariuszami SG w Płaskiej. „Próbowali forsować granicę”

W środę na polskie terytorium próbowało wtargnąć 28 cudzoziemców. Straż Graniczna na X/Twitterze poinformowała, że byli to obywatele m.in. Iraku, Iranu czy Egiptu. Część z nich zrezygnowała jednak ze swoich planów i „na widok patroli polskich służb zawrócili” na Białoruś – czytamy.

Do niebezpiecznego incydentu doszło w trakcie służby patrolu SG w Płaskiej (woj. podlaskie). Funkcjonariusze uniemożliwili wtargnięcie do Polski 15-osobowej grupie cudzoziemców, którzy „forsowali granicę” – informuje Straż Graniczna.

Natomiast 21 listopada do Polski z Białorusi próbowało przedostać się 7 osób. Część cudzoziemców na widok patroli SG rzucała się też do ucieczki – tym razem nie podano jednak ich liczby.

Tysiące osób na granicy polsko-ukraińskiej

22 listopada na granicy polsko-ukraińskiej funkcjonariusze mieli pełne ręce pracy. Uniemożliwili wjazd do Polski 19,2 tys. osobom. Nie pozwolili też 18,7 tys. osobom wjechać na teren objęty wojną.

We wtorek zaś odprawiono 17,3 tys. osób planujących wjechać do Polski. 17,2 tys. osób chciało też przedostać się do Ukrainy, jednak funkcjonariusze Straży Granicznej nie wyrazili na to zgody.

Przedłużono kontrole na granicy polsko-słowackiej

Funkcjonariusze SG ciężko pracowali także na granicy polsko-słowackiej. Poddali kontroli 4 tys. pojazdów, a także 8,7 tys. osób – w ramach tymczasowych kontroli, które potrwają do 3 grudnia.

Dzień wcześniej – 21 listopada – skontrolowano natomiast 7 tys. osób i 3,5 tys. pojazdów.

Warto dodać, że tymczasowe kontrole na granicy miały potrwać jedynie do 23 listopada, natomiast decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużono je „w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia nielegalną imigracją” – czytamy. Po raz pierwszy wprowadzono je 4 października w pilnym trybie – od tamtej pory skontrolowano ponad 0,5 mln osób.

twitterCzytaj też:

Rosyjska siatka szpiegów w Polsce rozbita. Planowali wykoleić pociągiCzytaj też:

Kamiński przyznał nagrody. Szef MSWiA wyróżnił 5 tys. funkcjonariuszy SG i tysiąc policjantów