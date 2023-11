Migranci z 52 krajów na granicy polsko-białoruskiej. Nowy raport SG

W niedzielę 26 listopada Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby do Polski usiłowało się nielegalnie przedostać przez granicę z Białorusią 30 cudzoziemców. Część osób miała się wystraszyć przybycia polskich patroli z placówek w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Na stronę białoruską zawróciło 14 osób.

Skąd pochodzą cudzoziemcy na granicy polsko-białoruskiej?

Mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy zanotowano w piątek. Wtedy do Polski próbowało przedrzeć się 13 cudzoziemców. Jeden z nich wrócił na stronę Białorusi, gdy zobaczył nadjeżdżający patrol. Wszystkie incydenty zanotowane tego dnia miały miejsce na odcinku ochranianym przz funkcjonariuszy placówki w Białowieży. „Cudzoziemcy na terytorium Białorusi przybywają z Rosji w rejon granicy polskiej dzięki regularnej pomocy służb białoruskich” – stwierdzili w raporcie przedstawiciele Straży Granicznej.

Jak podaje SG, od początku roku granicę Polski próbowały przekroczyć nielegalnie osoby z 52 krajów. „W listopadzie 2023 r. na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano 1355 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy” – informowano 23 listopada. W ostatnich dniach Straż Graniczna informowała o zatrzymaniach migrantów m.in. z Iraku, Syrii, Egiptu.

Blisko 600 kurierów

We wtorek 21 listopada funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach w miejscowości Poluńce (gmina Puńsk) zatrzymali opla na litewskich tablicach rejestracyjnych. Przy okazji sprawdzili, czy podróżujące nim osoby wjechały do Polski legalnie. – Okazało się, że 40- letni obywatel Litwy przewoził dwóch Somalijczyków, którzy nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski. Posiadali natomiast przepustki z Ośrodka dla Cudzoziemców na Litwie, gdzie powinni czekać na zakończenie rozpoczętych na Litwie procedur. Kierowca pojazdu został zatrzymany, a dwaj obywatele Somalii przekazani w ramach readmisji stronie Litewskiej. – informowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz.

Od początku br. na obszarze służbowej odpowiedzialności Podlaskiego Oddział Straży Granicznej zatrzymano już 589 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy. 510 na odcinku granicy polsko – białoruskiej i 79 w rejonie granicy polsko – litewskiej.

