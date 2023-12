Atak przy granicy polsko-białoruskiej. Migranci użyli kamieni i konarów drzew

Straż Graniczna opublikowała najnowszy raport z granicy polsko-białoruskiej. Jak się okazuje, w regionie po raz kolejny doszło do incydentów z udziałem migrantów. Nad ranem w poniedziałek 18 grudnia na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży grupa migrantów, która próbowała nielegalnie przekroczyć granicę, rzucała kamieniami i konarami drzew w patrole polskich służb.

Dzień wcześniej do Polski próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 40 cudzoziemców. Z tej grupy 21 osób postanowiło na widok pograniczników porzucić swoje plany i zawrócić na Białoruś.

Granica polsko-białoruska. Agresywne ataki na patrole SG

Kilka dni wcześniej Straż Graniczna informowała, że w rejonie placówki SG w Białowieży dwukrotnie doszło do agresywnych ataków na polskie patrole. Cudzoziemcy w stronę funkcjonariuszy rzucali kamieniami i konarami drzew.

Cudzoziemcy reagują nasiloną agresją, kiedy widzą, że nie udaje się im nielegalnie przekroczyć granicy naszego kraju, ponieważ na ich drodze są polskie patrole. Do ataków wykorzystują nie tylko kamienie, ale także gałęzie czy płonące konary drzew – napisano w raporcie.

Obszar przy granicy, znajdujący się po stronie białoruskiej, jest strefą dostępną tylko dla służb białoruskich, jednak Straż Graniczna obserwuje, że cały czas pojawiają się tam osoby, które próbują nielegalnie przedostać się do Polski – dodano.

Polskie służby podkreśliły, że pod koniec grudnia jest planowane otwarcie nowych, bezpośrednich połączeń lotniczych do Mińska. Prawdopodobnie wtedy będą one wykorzystywane do przywożenia nowych grup migrantów.

