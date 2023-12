Funkcjonariusze SG otrzymali alerty z bariery elektronicznej. Ruszyli na miejsce

Straż Graniczna opublikowała nowy raport ws. działań prowadzonych 26 grudnia, drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Mundurowi udaremnili próbę przedostania się do Polski z Białorusi 20 cudzoziemców. Gdy tylko patrole SG Białowieża, Czeremcha i Dubicze Cerkiewne pojawiły się na miejscu, cudzoziemcy wycofali się w głąb białoruskich lasów.

Dzień wcześniej – 25 grudnia, pierwszego dnia Świąt – funkcjonariusze patrolu SG Białowieża zaalarmowani zostali za pomocą tego samego systemu elektronicznego o próbie przekroczenia granicy przez 9 cudzoziemców. Ci jednak, widząc służbowy pojazd SG, zrezygnowali ze swoich planów.

Granica polsko-ukraińska. Odprawiono blisko 38 tys. osób

Funkcjonariusze SG drugiego dnia Świąt ciężko pracowali także na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Z terenu objętego wojną próbowało przedostać się 20,4 tys. osób. Zostali odprawieni. Zaś w drugą stronę – z Polski na Ukrainę – przejść chciało 17,5 tys. osób. Wszystkich zawrócono.

25 grudnia z Ukrainy na teren Polski przejść planowało 14,3 tys. osób, które także odprawiono. W drugą stronę – na teren zaatakowany na polecenie Władimira Putina – przejść chciało 18,5 tys. osób. Nie otrzymali pozwolenia.

Granica polsko-słowacka. Skontrolowano tysiące osób

Nieustannie trwają także tymczasowe kontrole na granicy polsko-słowackiej, przedłużone do 2 stycznia 2024 roku. Straż Graniczna skontrolowała we wtorek łącznie 10,8 tys. osób, a także 4,7 tys. pojazdów.

Zaś 25 grudnia było to kolejno 7,5 tys. osób i 3,1 tys. pojazdów.

Komenda Główna Straży Granicznej przypomina, że czynności te prowadzone są jedynie „w kierunku wjazdowym do Polski”. Kontrole prowadzone są po to, by „przeciwdziałać nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego” – czytamy.

