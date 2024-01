Straż Graniczna ma nową broń na sytuacje kryzysowe. „Karabinki używane przez armie na świecie”

Funkcjonariusze Straży Granicznej codziennie mierzą się z napływem migrantów, którzy w nielegalny sposób usiłują przedostać się do Polski. Podczas tych prób przekroczenia granicy dochodzi do niebezpiecznych incydentów. Pogranicznicy są obrzucani kamieniami bądź płonącymi konarami drzew. Równocześnie trwa audyt zapory na granicy zlecony przez MSWiA.

Ostatniej doby do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 14 cudzoziemców. Zatrzymano pięciu obywateli Etiopii, a dziewięć osób na widok patroli służb oddaliło się w głąb terytorium Białorusi. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówkę Straży Granicznej Dubicze Cerkiewne i Białowieża.

Nowy komunikat z granicy. Służby przygotowane na sytuacje kryzysowe

Choć w ostatnim czasie nie można mówić o wzmożonej aktywności cudzoziemców, to do formacji trafiły kolejne dostawy karabinków HK 416 oraz pistoletów maszynowych HK MP5. Funkcjonariusze z Wydziałów Zabezpieczenia Działań SG otrzymają łącznie 335 kompletów obu rodzajów broni.

Nowa broń, którą dysponują funkcjonariusze to m.in. wysokiej klasy karabinki używane przez armie na całym świecie oraz jednostki policyjne i specjalne. Do głównych zalet HK 416 można zaliczyć wysoką niezawodność i szybkostrzelność w trudnych warunkach działania, również przy wykorzystaniu różnych odmian i pochodzenia amunicji. Z najnowszego komunikatu wynika, że do formacji trafiło kolejnych 160 kompletów HK 416.

Druga broń to pistolet maszynowy HK MP5, używany przez najlepsze jednostki specjalne na całym świecie. W komunikacie służb wskazano, że pistolet ten cechuje celność, niezawodność, a także wysoka jakość jej wykonania. HK MP5 można wyposażać w różne kolby, chwyty i selektory ognia. Od nowego roku na wyposażenie funkcjonariuszy z WZD SG weszło 175 kompletów HK MP5.

Straż Graniczna wyjaśnia, że posiadanie broni umożliwi efektywne działanie formacji w sytuacjach kryzysowych. "Ponieważ zarówno żołnierze, jak i funkcjonariusze z WZD SG zostaną wyszkoleni z obsługi tej samej broni, będą mogli (w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych) skutecznie współdziałać.

Czytaj też:

Błaszczak reaguje na incydent przy granicy. „Czy ich Hołownia również zaprosi do Sejmu?”Czytaj też:

Grupa cudzoziemców pojawiła się przy granicy woj. podlaskiego. Reakcja mundurowych była natychmiastowa